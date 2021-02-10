Xiaomi Mi Band 6 научили отвечать на текстовые сообщения

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Xiaomi Mi Band 6 первым среди фитнес-браслетов компании умеет отвечать на сообщения

Весной был представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6, который на ряде рынков доступен как Xiaomi Mi Smart Band 6. Компании понадобился один месяц, чтобы продать более одного миллиона устройств. А теперь спустя два месяца фитнес-браслет получает важное обновление.

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Номер прошивки 1.0.1.32, и чтобы установить ее, необходимо обновить Mi Fit до версии v5.1.0, скачав ее из Google Play Store, GetApps, Mi App Store или Apple App Store. В журнале изменений указано важное новшество — поддержка ответов на текстовые сообщения. Xiaomi Mi Band 6 становится первым фитнес-трекером компании, позволяющий отвечать на текстовые сообщения.

Но, похоже, что работать эта фича будет на территории Китая с Android-устройствами и пользователи смогут отправлять только шаблонные ответы. В числе прочих изменений упоминается функция Pomodoro, возможность менять темп для бега на открытом воздухе, обновилась карта общественного транспорта в Китае и исправили ряд ошибок.

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Если кто-то из наших читателей успел прикупить Xiaomi Mi Smart Band 6, то сообщите в комментариях работает ли отправка сообщений на фитнес-браслете.

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Источник: gizmochina