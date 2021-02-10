Xiaomi Mi Band 6 - новая супер фишка! iPhone 13 на фото и Samsung M62

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Redmi K40 для глобального рынка, гибкие планшеты от TCL, свежие утечки про iPhone 13, старт продаж Huawei Mate X2 и ожидания от Meizu 18 Pro

Настало время немного расслабиться, и обратить внимание на самые громкие и важные события уходящей недели. Поверьте, новостей очень много, заваривайте чай и усаживайтесь поудобнее.

Компания Sony объявила о скором выпуске новой матрицы для камерных модулей в смартфонах. Физический размер матрицы может быть просто рекордным – 1 дюйм. Поползли слухи, что будущий Huawei P50 Pro и Pixel 6 могут выйти с таким большим сенсором.

Конечно, мы не можем обойти стороной активность компании Meizu, и расскажем всё, что известно на сегодня в отношении их будущих флагманов – Meizu 18 и Meizu 18 Pro.

Пробежимся и по Huawei, ведь в Китае уже стартовала продажа новенького и гибкого Huawei Mate X2. Также есть новости и про смарт-часы от этого бренда.

Samsung на этой неделе была скромнее, но тоже смогла порадовать новостями в отношении будущих ультрабуков. Помимо этого, обсудим анонс нового смартфона Galaxy M62 с аккумулятором на 7000 мАч.

Как всегда, собрали для вас самые свежие утечки в отношении будущего iPhone 13.

Ну и не пройдем мимо новостей от китайских Xiaomi, Redmi и Realme. Ведь на неделе была представлена годная линейка Redmi K40. Realme пытались снизить цену на будущий флагман Realme GT. А Xiaomi готовит свой первый складной смартфон с гибким экраном. Параллельно стали известны новые возможности будущего смарт-браслета Xiaomi Mi Band 6﻿ о которых мы вам расскажем.﻿

В рубрике «дичь недели» обсудим ярое желание Трампа создать своими силами новую социальную сеть. Это и многое другое в очередном новостном выпуске на канале Andro News.