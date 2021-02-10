Xiaomi Mi Band 7: первые подробности

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Always on Display, GPS и увеличенный дисплей

Такой гаджет, как фитнес-браслет, одна из популярных позиций в портфолио Xiaomi. Тусовка гиков и фанатов весьма охотно приобретали Xiaomi Mi Band, ведь компании одной из немногих удалось превратить браслет в повседневный аксессуар для простого человека. Компания взяла за правило ежегодно обновлять фитнес браслет и этот год не станет исключением. К выходу готовится Xiaomi Mi Band 7.

Согласно информации из файлов прошивки Zepp, имя нового устройства — Xiaomi Smart Band 7, а выйдет он в двух версиях — «M2129B1 и M2130B1». По сравнению с Xiaomi Mi Band 6 экран немного увеличится и на это указывает возросшее разрешение 490х192 точки.

Как и в случае с предшественником можно будет выбирать между аналоговым и цифровым стилями циферблата. Еще предложат функцию Always on Display. В исходниках также была найдена информация, что Xiaomi Mi Band 7 получит поддержку GPS и функцию «Умный будильник», а также вернут опцию «Код доступа». Новый фитнес-трекер предложит два энергосберегающих режима, где один штатный, а другой «сверхсбережения».

Но самое интересное, что Xiaomi Mi Band 7 будет работать с приложениями для операционной системы Zepp. Правда, стоит понимать, что далеко не все обнаруженные функции в итоге могут найти свое применение в финальной версии фитнес-браслета.

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Источник: xiaomiui