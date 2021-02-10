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Характеристики Redmi Note 11T Pro: подробности от компании и инсайдеров

19.05.2022 111 0

Акцент на производительность, автономность и плавный дисплей

Сегодня Xiaomi объявила, что устроит 23 мая официальную презентацию Redmi Note 11T Pro, который должен также получить версию Plus. Как это часто и бывает, накануне презентации усиливается поток слухов и утечек, раскрывающих детали о новинках.

 

Характеристики Redmi Note 11T Pro: подробности от компании и инсайдеров – фото 1

 

Вот и сейчас сетевые информаторы слили в сеть характеристики Redmi Note 11T Pro, многие из которых уже были известны по более ранним утечкам. Так, сообщается, что смартфон удостоится чипа Dimensity 8100, IPS-панели с частотой обновления 144 Гц и диагональю 6,6 дюйма, а также системы жидкостного охлаждения.

 

Характеристики Redmi Note 11T Pro: подробности от компании и инсайдеров – фото 2

 

Питать Redmi Note 11T Pro станет аккумулятор емкостью 5080 мАч и предложат быструю проводную зарядку на 67 Вт. В активе смартфона будут стереодинамики, 3,5 мм разъем для наушников, сканер отпечатков пальцев на боковой грани и тройная тыльная камера с главным сенсором на 64-мегапикселя. Сама же компания выпустила промо-тизеры, указывающие на то, что площадь системы охлаждения составила 2268 мм² и предложат оперативную память стандарта LPDDR5. А еще она подтвердила присутствие процессора Dimensity 8100.

 

Характеристики Redmi Note 11T Pro: подробности от компании и инсайдеров – фото 3

 

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Источник: xiaomiui

Redmi Note 11T Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.05.2022

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Характеристики Redmi Note 11T Pro: подробности от компании и инсайдеров