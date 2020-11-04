Xiaomi Mi Mix 4 не в этом году

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В скором времени производство Xiaomi Mi Mix 4 не начнут

С момента анонса Xiaomi Mi Mix 3 прошло уже больше 2-х лет, но преемника этот смартфон до сегодняшнего дня так и не обрел. За это время компания отметилась анонсом концептуального Mi Mix Alpha, но в продажу он так и не поступил, оставшись футуристичным концептом.

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И теперь пришло очередное подтверждение, что надежды на «в 2020 году все произойдет» не оправдаются. Компания не намерена в этом году показывать Xiaomi Mi Mix 4 и поклонникам придется запастись терпением. По данным инсайдера Digital Chat Station компания не планирует приступать к производству преемника Xiaomi Mi Mix 3 в ближайшее время.

Этот же источник сообщил, что Xiaomi Mi Mix 4 будет складным устройством и предложит конструкцию, где гибкая матрица складывается наружу. Разрешение дисплея составит 2К. От новинки также стоит ждать быструю зарядку мощностью 200 Вт. Учитывая то, что на создание такой мощной зарядки нужно время, рискнем предположить, что ранее середины следующего года Xiaomi Mi Mix 4 не дебютирует. С большой долей вероятности также можно предположить, что в новинке компания попытается предложить фронтальную камеру под дисплеем.

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Сама компания хранит молчание о времени выхода Xiaomi Mi Mix 4 и тех характеристиках, которые он получит. Ранее она лишь заявила, что не намерена отправлять на покой серию Mi Mix и она не завершится выпуском Mi Mix 3.

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Источник: ithome