Xiaomi начнет уменьшать отверстия под фронталку

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Новый тренд — отверстия в экранах для селфи-камер станут все меньше и меньше пока не исчезнут совсем

Слухи о скором пополнении в семействе Redmi Note 9 появились вчера, а сегодня тот же источник разместил фото, на котором изображен дисплейный модуль одной из предстоящих новинок. Новая утечка от Digital Chat Station не дает полного представления о дизайне устройства, но раскрывает одну интересную деталь.

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Инсайдер особо акцентирует внимание на вырезе по центру верхней части дисплея, предназначенный для фронтальной камеры. Оно миниатюрное и обладает небольшим диаметром. В частности, источник заявляет, что диаметр отверстия составит 3,8 мм, что должно положительно сказаться на визуальном восприятии лицевой панели новинки.

Производитель и дальше будет идти по пути уменьшения диаметра отверстия под селфи-модуль. Флагманы следующего года получат отверстия диаметром 2,4 – 2,9 мм. При этом он утверждает, что столь миниатюрный размер отнюдь не станет препятствием для установки модулей с пикселями размером 0,7 мкм.

Напомним, что вчера пришло сообщение, что в семействе Redmi Note 9 случится три новинки и их дебют состоится в середине ноября. Ждать осталось совсем немного и учитывая скорый анонс устройств, почти наверняка нас ждут еще утечки, касающиеся новинок. По слухам, одна из них предложит датчик 108 Мп на тыльной стороне.

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Источник: twitter