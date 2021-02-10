Xiaomi Mi Pad 5, 1MORE ComfoBuds Pro и Anker Soundcore Life Q30 по супер-ценам на распродаже 11.11 AliExpress

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Через пару недель грядет очередная «Черная пятница», а уже завтра пройдет распродажа 11.11 на AliExpress. В этот день народ активно закупает товары по сниженным ценам. Ситуация взаимовыгодная: потребители приобретают товары с хорошими скидками, а продавцы очищают склады под завоз новых товаров к рождественскому периоду и новому году.

Безусловно, никакого чуда на распродаже 11.11 не происходит, отдавать товары себе в убыток никто не будет. За бесценок продукты не продают, но скидки предлагают и иногда довольно солидные. А чтобы вы могли знать, что же собственно и с какой скидкой продавцы на AliExpress будут предлагать, создана специальная страница, где собраны воедино промокоды и товары, которые можно будет приобрести выгодно.

Минус у этой распродажи 11.11 на AliExpress один — ока краткосрочная и нужно быть весьма расторопным, чтобы выхватить товар по сниженной цене. Возможно, в ваш личный список приобретений попадут три нижеприведенных товара.

1MORE ComfoBuds Pro - беспроводные наушники c активным шумоподавлением

Характеристики: ES901, драйверы 13.4мм, Bluetooth 5.0, AAC, аккум. 450 мАч, Apple Siri, IPX4

Цена: UA $59,06/RU $62,40 - https://ali.ski/sZdPo

Промокод "965DOUBLE11" UA/"OWHP400" RU

Xiaomi Mi Pad 5

Характеристики: Snapdragon 860, 11.0" 120 Гц, 6/128 Гб, 8720 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

Цена: RU $316/UA $319 - https://ali.ski/WVlwlZ

Промокод "1111BUY" RU/"30250DOUBLE" UA + купон магазина

Anker Soundcore Life Q30 - беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Характеристики: ANC гибридный, Bluetooth/AUX 3.5 мм, микрофон, автономность до 60 часов

Цена: UA $59,67/RU $65,84 - https://ali.ski/ym24Wy

Промокод "1111LOUD" RU/"965DOUBLE11" UA