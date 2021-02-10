Xiaomi Mi Pad 5: дата анонса и камера планшета крупным планом

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Xiaomi Mi Pad 5 действительно представят в один день с Xiaomi Mi Mix 4

Пандемия в прошлом году возродила повышенный интерес к планшетам. Поэтому вполне логично, что кто-то вернулся к выпуску планшетных ПК, а кто-то только начнет осваивать этот сегмент, например, Realme. Xiaomi же после паузы решила вновь попробовать свои силы в этой нише и готовит к выходу Mi Pad 5.

Мало кто сомневался, что анонс Xiaomi Mi Pad 5 пройдет в один день с Xiaomi Mi Mix 4, но сама компания хранила молчание о дате релиза нового поколения планшетов. И вот сегодня она все же решилась сообщить, что предположение об одновременном релизе оказалось верным. Презентацию Xiaomi Mi Pad 5 действительно устроят 10 августа.

Компания не стала озвучивать характеристики планшета и только изображение на промо-плакате показывает, что будет поддержка стилуса. А вот инсайдеры показали нам клавиатуру для Xiaomi Mi Pad 5 и крупным планом его камеру с двумя датчиками изображения в стиле Xiaomi Mi 11.

Известно, что Xiaomi Mi Pad 5 выйдет минимум в трех версиях, где две старшие получат чип Snapdragon 870, а младшая — Snapdragon 860 и именно в таком исполнении планшет официально должен появиться на глобальном рынке. Независимо от версии устройство предложит дисплей диагональю 10,95 дюйма разрешением 2560х1600 пикселей с частотой обновления 120 Гц и частотой отклика сенсора 240 Гц. Емкость аккумулятора должна составить 8720 мАч и предложат быструю проводную зарядку мощностью 50 Вт.

Источники: mydrivers, mydrivers