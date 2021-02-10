Xiaomi Mi Pad 5: две модификации, разная начинка и анонс скоро

217

Xiaomi Mi Pad 5 выйдет в 2 вариантах, разнящихся размером дисплея и «железом»

Рынок планшетов словно воскрес в прошлом году, когда возрос спрос на портативные устройства пригодные для развлечений и обучения в условиях пандемии и самоизоляции. Поэтому вполне логично, что производители решили вернуться к выпуску продукта, который балансировал на грани забвения. Xiaomi заявила ранее, что наконец-то в 2021 году обновит линейку фирменных планшетов и Mi Pad 5 начинает обрастать все большими подробностями.

Читать также: С дисплеями Redmi Note 10 не все гладко, есть проблемы﻿

Кодовое имя новинки — K81C. Последние сведения указывают на то, что Xiaomi Mi Pad 5 предложит поддержку быстрой зарядки и дисплей с повышенной герцовкой. В сети уже мелькала информация, что планшет выйдет в 2-х версиях, отличающихся аппаратной платформой, а теперь еще стало известно, что разниться они будут и размером экрана.

Тот что поменьше, получит чип Dimensity 1200, а вот вариант с большей диагональю дисплея будет базироваться на Snapdragon 870, а не на Snapdargon 888 как предсказывалось ранее. По слухам, Xiaomi Mi Pad 5 в своем максимальном исполнении, предложит 2К-экран диагональю 11 дюймов и частотой обновления 144 Гц, а частота отклика сенсора составит 480 Гц. Есть предположения, что планшет получит боковой сканер отпечатков пальцев и поддержку стилуса, что позволит ему конкурировать с топовыми решениями от Samsung, Apple и Huawei.

Есть также сведения, что Mi Pad 5 с Snapdragon 870 удостоится аккумулятора емкостью 8000 мАч и специально адаптированной оболочки MIUI на манер той, которую реализовали в Xiaomi Mi Mix Fold. Прошивка предложит многооконный режим и десктопный режим интерфейса, включающий в себя меню «Пуск» и панели задач из Windows.

Читать также: Xiaomi и Oppo уже достаточно скоро планируют представить фирменные 5G-чипы﻿

Сообщается, что анонс Xiaomi Mi Pad 5 стоит ждать в мае или июне нынешнего года.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿

Источники: mydrivers, mydrivers