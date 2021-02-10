Xiaomi Mi Pad 5: возращение народного планшета с быстрой зарядкой, стилусом и мощной платформой
Благодаря пандемии и самоизоляции планшеты вновь ворвались в жизнь потребителей. Всплеск спроса на них заставил вернуться к их выпуску даже тех, кто казалось бросил идею заниматься созданием планшетных ПК.В частности, речь о Xiaomi, которая затянула с выходом пятого поколения Mi Pad. После достаточно долгой паузы компания громыхнула анонсом Xiaomi Mi Pad 5 сразу в трех вариантах исполнения, и все получили поддержку стилуса.
Компания постаралась не только по части актуального железа, но и софта. На свежие ядра «натянули» оболочку MIUI. Но она специально адаптирована для работы на планшетах и компания особо подчеркивает, что она позаимствовала ряд находок, реализованных в интерфейсе для Mi Mix Fold.
Но общая концепция не изменилась — Xiaomi позиционирует Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro как доступные планшеты для обучения работы и развлечений. До определенной степени они могут подойти людям творческим и заменить ноутбук. Во многом новинки схожи, за исключением аппаратной платформы, емкости батарейки, скорости зарядки и камер.
Базовый Xiaomi Mi Pad 5 оснастили 11-дюймовым дисплеем разрешением 2560х1600 точек с частотой обновления 120 Гц, платформой Snapdragon 860 в связке с 6 Гб оперативной памяти и собственной предложили 128/256 Гб. Емкость батарейки составила 8720 мАч и есть быстрая зарядка на 33 Вт. Основная камера получила парочку датчиков 13 Мп + 8 Мп.
Как и надлежит Pro-версии, в плане производительности Xiaomi Mi Pad 5 Pro выглядит чуть предпочтительнее. Выбор пал на систему на чипе Snapdragon 870. В активе планшета 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и аккумулятор на 8600 мАч. Меньшую емкость источника питания компенсировали зарядкой мощностью 67 Вт. Основная камера в Xiaomi Mi Pad 5 Pro двойная с датчиками 13 Мп и 5 Мп, а для версии с 5G компания расщедрилась на установку 50 Мп сенсора в качестве главного на тыльной стороне.
Xiaomi Mi Pad 5 представлен в двух модификациях с 6/128 Гб и 6/256 Гб памяти по цене $308 и $355 соответственно. Аналогичные вариации предлагает Xiaomi Mi Pad 5 Pro, но ценники чуть выше: $385 и $432 соответственно. Xiaomi Mi Pad M5 Pro с поддержкой 5G доступен только с 8/256 Гб памяти и запросили за него $540.
|
Технические характеристики Xiaomi Mi Pad 5
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Xiaomi Mi Pad 5
|
Xiaomi Mi Pad 5 Pro
|
Xiaomi Mi Pad 5 Pro (5G)
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Операционная система
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Android 11 с оболочкой MIUI for Pad
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Дисплей
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11", IPS, 2560х1600 точек, 500 нит, HDR10, Dolby Vision, 120 Гц
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Платформа
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Snapdragon 860, 8 ядер (Kryo 485, пиковая частота 2,96 ГГц), 7 нм
|
Snapdragon 870, 8 ядер (Kryo 585, пиковая частота 3,2 ГГц), 7 нм
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Видеоускоритель
|
Adreno 640
|
Adreno 650
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Оперативная память
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6 Гб, LPDDR4Х
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6 Гб, LPDDR5
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8 Гб LPDDR5
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Постоянная память
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128/256 Гб, UFS 3.1
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256 Гб, UFS 3.1
|
Аккумулятор
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8720 мАч, быстрая зарядка 33 Вт
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8600 мАч, быстрая зарядка 67 Вт
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Основная камера
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13 Мп
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13 Мп + 5 Мп (датчик глубины)
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50 Мп + 5 Мп (датчик глубины)
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Фронтальная камера
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8 Мп
|
Сеть и передача данных
|
Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 и 802.11a / b / g, Bluetooth 5.0
|
Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 и 802.11a / b / g, Bluetooth 5.2
|
5G, поддержка SIM-карты, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 и 802.11a / b / g, Bluetooth 5.2
|
Звук
|
4 динамика, Dolby Atmos
|
8 динамиков, Dolby Atmos
|
Габариты
|
254,69х166,25х6,85 мм
|
254,69х166,25х6,86 мм
|
Вес
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511 грамм
|
515 грамм
|
518 грамм
|
Цвета
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черный, белый, темно-зеленый
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черный, белый
|
черный
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