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  • Xiaomi Mi Pad 5: возращение народного планшета с быстрой зарядкой, стилусом и мощной платформой

Xiaomi Mi Pad 5: возращение народного планшета с быстрой зарядкой, стилусом и мощной платформой

10.08.2021 1596 5

Благодаря пандемии и самоизоляции планшеты вновь ворвались в жизнь потребителей. Всплеск спроса на них заставил вернуться к их выпуску даже тех, кто казалось бросил идею заниматься созданием планшетных ПК.В частности, речь о Xiaomi, которая затянула с выходом пятого поколения Mi Pad. После достаточно долгой паузы компания громыхнула анонсом Xiaomi Mi Pad 5 сразу в трех вариантах исполнения, и все получили поддержку стилуса.

 

Xiaomi Mi Pad 5: возращение народного планшета с быстрой зарядкой, стилусом и мощной платформой – фото 1

 

Компания постаралась не только по части актуального железа, но и софта. На свежие ядра «натянули» оболочку MIUI. Но она специально адаптирована для работы на планшетах и компания особо подчеркивает, что она позаимствовала ряд находок, реализованных в интерфейсе для Mi Mix Fold.

 

Но общая концепция не изменилась — Xiaomi позиционирует Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro как доступные планшеты для обучения работы и развлечений. До определенной степени они могут подойти людям творческим и заменить ноутбук. Во многом новинки схожи, за исключением аппаратной платформы, емкости батарейки, скорости зарядки и камер.

 

Xiaomi Mi Pad 5: возращение народного планшета с быстрой зарядкой, стилусом и мощной платформой – фото 2

 

Базовый Xiaomi Mi Pad 5 оснастили 11-дюймовым дисплеем разрешением 2560х1600 точек с частотой обновления 120 Гц, платформой Snapdragon 860 в связке с 6 Гб оперативной памяти и собственной предложили 128/256 Гб. Емкость батарейки составила 8720 мАч и есть быстрая зарядка на 33 Вт. Основная камера получила парочку датчиков 13 Мп + 8 Мп.

 

Как и надлежит Pro-версии, в плане производительности Xiaomi Mi Pad 5 Pro выглядит чуть предпочтительнее. Выбор пал на систему на чипе Snapdragon 870. В активе планшета 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и аккумулятор на 8600 мАч. Меньшую емкость источника питания компенсировали зарядкой мощностью 67 Вт. Основная камера в Xiaomi Mi Pad 5 Pro двойная с датчиками 13 Мп и 5 Мп, а для версии с 5G компания расщедрилась на установку 50 Мп сенсора в качестве главного на тыльной стороне.

 

 

Xiaomi Mi Pad 5 представлен в двух модификациях с 6/128 Гб и 6/256 Гб памяти по цене $308 и $355 соответственно. Аналогичные вариации предлагает Xiaomi Mi Pad 5 Pro, но ценники чуть выше: $385 и $432 соответственно. Xiaomi Mi Pad M5 Pro с поддержкой 5G доступен только с 8/256 Гб памяти и запросили за него $540.

 

Технические характеристики Xiaomi Mi Pad 5

 

Xiaomi Mi Pad 5

Xiaomi Mi Pad 5 Pro

Xiaomi Mi Pad 5 Pro (5G)

Операционная система

Android 11 с оболочкой MIUI for Pad

 

Дисплей

11", IPS, 2560х1600 точек, 500 нит, HDR10, Dolby Vision, 120 Гц

 

Платформа

Snapdragon 860, 8 ядер (Kryo 485, пиковая частота 2,96 ГГц), 7 нм

Snapdragon 870, 8 ядер (Kryo 585, пиковая частота 3,2 ГГц), 7 нм

Видеоускоритель

Adreno 640

Adreno 650

Оперативная память

6 Гб, LPDDR4Х

6 Гб, LPDDR5

8 Гб LPDDR5

Постоянная память

128/256 Гб, UFS 3.1

256 Гб, UFS 3.1

Аккумулятор

8720 мАч, быстрая зарядка 33 Вт

8600 мАч, быстрая зарядка 67 Вт

Основная камера

13    Мп

13 Мп + 5 Мп (датчик глубины)

50 Мп + 5 Мп (датчик глубины)

Фронтальная камера

8 Мп

Сеть и передача данных

 Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 и 802.11a / b / g, Bluetooth 5.0

Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 и 802.11a / b / g, Bluetooth 5.2

5G, поддержка SIM-карты,  Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi 4 и 802.11a / b / g, Bluetooth 5.2

Звук

4 динамика, Dolby Atmos

8 динамиков, Dolby Atmos

Габариты

254,69х166,25х6,85 мм

254,69х166,25х6,86 мм

Вес

511 грамм

515 грамм

518 грамм

Цвета

черный, белый, темно-зеленый

черный, белый

черный
Xiaomi Mi Pad 5
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 10.08.2021

Комментарии

Vladislav D 0
народного? ой, ну какое народное, это типа как параша общественная!
10.08.2021 20:40
Антон Куприянов 0
У меня 2 вопроса - 1) Будет ли у нас продавться старшая и средняя модели Mi Pad 5 ? 2) Будет ли продаваться на них чехол-клавиатура, и если да, то по чём ?
10.08.2021 19:41
Kо kvg966 1
400 $ за планшет? Совсем с дуба рухнули?
10.08.2021 18:47
Dima Kovalerchick 0
Блин. Без сим карты... (кроме версии 5G)
10.08.2021 18:29
Boureg 1
топ!
10.08.2021 18:06

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Xiaomi Mi Pad 5: возращение народного планшета с быстрой зарядкой, стилусом и мощной платформой