Xiaomi Mi Pad 5: возращение народного планшета с быстрой зарядкой, стилусом и мощной платформой

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Благодаря пандемии и самоизоляции планшеты вновь ворвались в жизнь потребителей. Всплеск спроса на них заставил вернуться к их выпуску даже тех, кто казалось бросил идею заниматься созданием планшетных ПК.В частности, речь о Xiaomi, которая затянула с выходом пятого поколения Mi Pad. После достаточно долгой паузы компания громыхнула анонсом Xiaomi Mi Pad 5 сразу в трех вариантах исполнения, и все получили поддержку стилуса.

Компания постаралась не только по части актуального железа, но и софта. На свежие ядра «натянули» оболочку MIUI. Но она специально адаптирована для работы на планшетах и компания особо подчеркивает, что она позаимствовала ряд находок, реализованных в интерфейсе для Mi Mix Fold.

Но общая концепция не изменилась — Xiaomi позиционирует Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro как доступные планшеты для обучения работы и развлечений. До определенной степени они могут подойти людям творческим и заменить ноутбук. Во многом новинки схожи, за исключением аппаратной платформы, емкости батарейки, скорости зарядки и камер.

Базовый Xiaomi Mi Pad 5 оснастили 11-дюймовым дисплеем разрешением 2560х1600 точек с частотой обновления 120 Гц, платформой Snapdragon 860 в связке с 6 Гб оперативной памяти и собственной предложили 128/256 Гб. Емкость батарейки составила 8720 мАч и есть быстрая зарядка на 33 Вт. Основная камера получила парочку датчиков 13 Мп + 8 Мп.

Как и надлежит Pro-версии, в плане производительности Xiaomi Mi Pad 5 Pro выглядит чуть предпочтительнее. Выбор пал на систему на чипе Snapdragon 870. В активе планшета 6/8 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и аккумулятор на 8600 мАч. Меньшую емкость источника питания компенсировали зарядкой мощностью 67 Вт. Основная камера в Xiaomi Mi Pad 5 Pro двойная с датчиками 13 Мп и 5 Мп, а для версии с 5G компания расщедрилась на установку 50 Мп сенсора в качестве главного на тыльной стороне.

Xiaomi Mi Pad 5 представлен в двух модификациях с 6/128 Гб и 6/256 Гб памяти по цене $308 и $355 соответственно. Аналогичные вариации предлагает Xiaomi Mi Pad 5 Pro, но ценники чуть выше: $385 и $432 соответственно. Xiaomi Mi Pad M5 Pro с поддержкой 5G доступен только с 8/256 Гб памяти и запросили за него $540.