Xiaomi Mi Watch Lite: недорогая и лайт-версия Xiaomi Mi Watch

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Xiaomi Mi Watch обретут упрощенную версию, которая также будет известна как Redmi Watch

Осенью прошлого года Xiaomi наконец-то решилась на выпуск фирменных смарт-часов под собственным брендом. Теперь компания нацелена на расширение модельного ряда носимых гаджетов и свои умные часы появятся у Redmi. А сегодня еще пришло сообщение, что Xiaomi готовит доступную версию своих умных часов Watch Lite. Правда, на поверку может оказаться, что речь идет об одних и тех же смарт-часах.

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Новинка Xiaomi Mi Watch Lite уже прошла процедуру сертификации в ряде ведомств Китая и поддерживает зарядку 5V/0.4A. Выудить еще какие-то подробности о новинке не удалось. Но китайские источники заявляют о том, что по факту Redmi Watch и Xiaomi Mi Watch Lite могут быть одной и той же моделью. Компания намерена жонглировать неймингом исходя из региона продаж.

Xiaomi Mi Watch

Какие упрощения ждут Lite-версию, неизвестно. Можно предположить, что они сохранят многие характерные особенности старшей модели, но не получат ряд функций и тут установят более слабый процессор. С большой долей вероятности стоит ждать, что новые смарт-часы будут работать на фирменной прошивке MIUI для смарт-часов на основе Android. О времени анонса Xiaomi Mi Watch Lite также ничего не сказано.

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Источник: mydrivers