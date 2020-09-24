Очередной успех Xiaomi Mi Band: он номер один по популярности

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13,4 млн проданных Xiaomi Mi Band во II квартале 2020 года

Когда в 2014 году Xiaomi представила свой первый фитнес-трекер Mi Band, мало кто верил, что этому простому гаджету удастся так стремительно завоевать рынок. Прямо сейчас — это самый популярный и узнаваемый фитнес-браслет в мире. И этим фактом не преминул похвастаться глава компании Huami, которая производит Mi Band по заказу Xiaomi.

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Так, он заявил, что во втором квартале нынешнего года всего было продано 13,4 млн фитнес-трекеров Xiaomi Mi Band, из которых 5,49 млн пришлось на рынок Китая. О каких именно моделях идет речь, сказано не было. Но можно предположить, что речь идет, прежде всего, о Mi Band 4 и Mi Band 5. Успешна на рынке носимых устройств и сама Huami. Так, во втором квартале нынешнего года ей удалось продать 1,74 млн смарт-часов Amazfit и это на 48% больше, чем годом ранее. По словам компании, это пятый результат в мире.

Своей популярность Mi Band обязаны тем, что тут предлагают отличное соотношение цены и качества. Они функциональны, имеют минималистичный дизайн и стоят недорого. Еще они предлагают продолжительное время работы и широкий функционал, позволяющий отслеживать тренировки и физическую активность.

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Источники: notebookcheck, xiaomiadictos