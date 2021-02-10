Xiaomi MIJIA Air Purified: новый воздухоочиститель с удалением вирусов на 99%

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Xiaomi﻿ не останавливается и продолжает выпускать новые устройства для дома

Новый воздухоочиститель от китайского технологического гиганта — это модель высокого класса с дизайном четырехлистного клевера. Это не только выполняет эстетические функции, но и улучшает его функциональность. Воздухоочиститель MIJIA Full-Effect Air Purifier оснащен пятью датчиками и вентилятором EBM DC, что позволяет фильтровать 12,5 кубических метров воздуха в минуту.

Кроме того, он имеет 7-слойную систему очистки, которая включает первичный фильтр, фильтр грубой очистки, высокоэнергетическое плазменное поле, угольный массив, альдегидный фильтр, УФ-модуль и даже самоочищающийся фильтр.

Благодаря этой многослойной системе он может очистить пространство площадью 90 м² всего за 17 минут. Бренд также обещает удаление 99,99% всех вирусов и 99,05% удаления формальдегида.

Во время работы он издает шум громкостью всего 30,7 децибела, что означает, что он может работать в вашей комнате, когда вы спите. На передней панели также имеется маленький экран, на котором отображается вся основная информация. Xiaomi анонсировала новый воздухоочиститель MIJIA в Китае по начальной цене всего 3699 юаней (540 долларов США).

Первые продажи нового воздухоочистителя стартуют 31 марта. Для устройства с такими характеристиками цена очень адекватна. Конечно до пика эпидемии устройство немного не успел, но оно всегда пригодится аллергикам и людям больным астмой, для них чистый воздух залог комфортной и спокойной жизни.

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Источник: gizmochina