Xiaomi Mix 5 и Xiaomi Mix 5 Pro: мегакамеры и чип Surge C2

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Xiaomi Mix 5 Pro обещает стать продвинутым камерофоном

Камера в смартфоне — один из главных его элементов. Это продающий фактор, заставляющий хотеть и приобретать эти самые мобильные устройства. Сегодня мобильная камера — это не только про «железо», но и алгоритмы, способные улучшить качество картинки. И вот тут все упирается в производительность, тот самый процессор, способный быстро и качественно обработать информацию.

Хорошая камера в смартфоне способна существовать только в связке и слаженной работе с процессором обработки изображений (ISP). Именно поэтому компании устремились создавать свои фирменные решения. Собственный ISP — это тренд, который расцветет буйным цветом в 2022 году. В числе тех, кто стоит у его истоков Xiaomi. В прошлом году она представила процессор обработки изображений Surge C1 в Xiaomi Mi Mix Fold, который повышает качество изображения при слабом освещении, улучшает автофокус, баланс белого и экспозицию.

Передовые методы обработки изображений предложит Xiaomi Mix 5 Pro, который должен получить фирменный ISP Surge C2. Информация о нем была найдена в коде прошивке экспертами издания Xiaomiui. Они утверждают, что собственный процессор обработки изображений станет фишкой только «прошки», тогда как Xiaomi Mix 5 ее не получит. Причем это может быть, как новый чипсет Surge C2, так и Surge C1.

По данным источника, Xiaomi Mix 5 и Xiaomi Mix 5 Pro получат фронтальную камеру на 48 Мп и ее должны отправить под поверхность дисплея. Ожидается, что набор датчиков на тыльной стороне Xiaomi Mix 5 будет включать в себя основной модуль на 50 Мп с системой оптической стабилизации изображения, сверхширик на 48 Мп и телеобъектив с аналогичным разрешением и поддержкой 2-кратного оптического зума.

У Xiaomi Mix 5 Pro также будет минимум три сенсора в основной камере и это датчики 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп, но предложат двойной оптический стаб и поддержку 5-кратного оптического зума. Предположительно в качестве главного датчика в обоих смартфонах будет выступать Sony IMX707 или Sony IMX766.

Источник также настаивает на том, что Xiaomi 12 Ultra не выйдет, по крайней мере в первом и втором кварталах. Флагманская серия Xiaomi Mix 5 должна дебютировать в марте, а вот продажи новинок стартуют во втором квартале нынешнего года.

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Источник: xiaomiui