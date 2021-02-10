Xiaomi Mix 5 получит «железо» и камеры на максималках

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Флагман станет выставка достижений

Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro не продвигают как флагманы-камерофоны. Эту роль приберегают для Xiaomi 12 Ultra и Xiaomi Mix 5. Как будут снимать новинки, оценим после их выхода. Сейчас же оцениваем характеристики, в частности, те, которые получит Xiaomi Mix 5.

То, что счастье не в мегапикселях мы знаем уже давно. Это поняли в Xiaomi, отказавшись во флагманах устанавливать датчики с рекордным разрешением. В Xiaomi Mix 5 предложат тройную тыльную камеру, где главный датчик Sony IMX800 на 50-мегапикселей с оптическим стабилизатором. Ассистировать ему будет ультраширик на 48 Мп и телеобъектив с аналогичным разрешением и оптическим стабом.

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Фишкой Xiaomi Mix 5 должна стать подэкранная камера на 50-мегапикселей. Емкость аккумулятора флагмана составит 4600 мАч и предложат быструю зарядку мощностью 120 Вт. На передней панели установят Huaxing Optoelectronics экран разрешением FullHD+ и повышенной частотой обновления. Внутри установят фирменный чип обработки изображений чип Surge С2.

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Источник: twitter