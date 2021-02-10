Xiaomi Mix Flip выйдет на Snapdragon 8 Gen 2 уже в 2024 году, вместе с Redmi K70 и Xiaomi Pad 7 Pro

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Новый король среди flip-смартфонов?

По данным источника из Китая, Xiaomi готовит к выпуску несколько устройств на базе Snapdragon 8 Gen 2. Утечка показывает, что помимо Redmi K70, будущий планшет и небольшой складной телефон бренда также будут оснащены этим чипсетом.

Планшетом, о котором, похоже, говорит утечка, является Xiaomi Pad 7 Pro. Недавний отчет утверждал, что Pad 7 Pro будет оснащен ЖК-дисплеем с частотой обновления 144 Гц, процессором Snapdragon 8 Gen 2 и модулем камеры квадратной формы, как у смартфонов Xiaomi 14-й серии. Небольшой складной телефон с чипом SD8G2, о котором говорит утечка, похоже, является Xiaomi Mix Flip.

Скорее всего, в 2024 году компания выпустит два сложных смартфона. Ожидается, что Mix Fold 4 выйдет во второй половине года, в то время как в первой половине компания может представить складной телефон в стиле флип под названием Xiaomi Mix Flip.

Пока нет информации о других технических характеристиках Mix Flip. Однако приведенная выше схема позволяет предположить, что у него будет тройная камера с объективом с 3-кратным телеобъективом на задней панели.

База данных IMEI устройства, появившаяся в сентябре, показала, что его номер модели – 2311BPN23C. Предполагается, что Xiaomi Mix Flip может появиться на рынке вместе с Xiaomi 14 Ultra в апреле 2024 года. Также говорится, что первое поколение Mix Flip может остаться эксклюзивом для китайского рынка. Как ожидается, Xiaomi Mix Flip столкнется с конкуренцией со стороны Honor Magic Flip и Vivo X Flip 2, ожидаемых в первой половине 2024 года.

Источник: weibo | ithome﻿