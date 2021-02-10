Xiaomi набирает тестеров MIUI 13 для смартфонов POCO
Владельцы 14 устройств могут присоединиться к команде бета-тестеров
Под занавес 2021 года Xiaomi выпустила MIUI 13, выпуск который был отложен из-за желания компании исправить баги и косяки до анонса. Как всегда, первой дебютировала китайская версия прошивки, а в январе состоялся дебют ее глобального аналога.
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Сейчас компания занята распространением MIUI 13 и в число тех устройств, которые ее получат, вошли модели от суббренда POCO. Сейчас идет набор бета-тестеров, которые в рамках программы Mi Pilot смогут опробовать новую версию оболочки. Вот список устройств, владельцы которых могут принять участие в тестировании MIUI 13:
- Poco F2 Pro
- POCO F3/F3 GT
- POCO X2
- Poco X3/X3 NFC/X3 Pro/X3 GT
- POCO M2/M2 Pro
- Poco M3/M3 Pro 5G
- POCO M4 Pro 5G
- POCO C3
Требования к участникам, которые хотят присоединиться к программе Mi Pilot:
- заявителю должно быть не менее 18 лет;
- если при установке обновления возникает проблема, нужно быть готовым исправить ее;
- разработчики должны быть проинформированы об опубликованных обновлениях;
- обладать одним из устройств, указанных выше;
- подать заявку, используя свою учетную запись Mi.
Если вы соответствуете этим требованиям, тогда можете перейти к подаче заявки здесь.
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Источник: xiaomiui
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