Xiaomi набирает тестеров MIUI 13 для смартфонов POCO

229

Владельцы 14 устройств могут присоединиться к команде бета-тестеров

Под занавес 2021 года Xiaomi выпустила MIUI 13, выпуск который был отложен из-за желания компании исправить баги и косяки до анонса. Как всегда, первой дебютировала китайская версия прошивки, а в январе состоялся дебют ее глобального аналога.





Читать также: Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro: все самое главное об игровых смартфонах

﻿





Сейчас компания занята распространением MIUI 13 и в число тех устройств, которые ее получат, вошли модели от суббренда POCO. Сейчас идет набор бета-тестеров, которые в рамках программы Mi Pilot смогут опробовать новую версию оболочки. Вот список устройств, владельцы которых могут принять участие в тестировании MIUI 13:





Требования к участникам, которые хотят присоединиться к программе Mi Pilot:

заявителю должно быть не менее 18 лет;

если при установке обновления возникает проблема, нужно быть готовым исправить ее;

разработчики должны быть проинформированы об опубликованных обновлениях;

обладать одним из устройств, указанных выше;

подать заявку, используя свою учетную запись Mi.

Если вы соответствуете этим требованиям, тогда можете перейти к подаче заявки здесь.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: xiaomiui