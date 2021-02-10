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Xiaomi набирает тестеров MIUI 13 для смартфонов POCO

15.02.2022 229 0

Владельцы 14 устройств могут присоединиться к команде бета-тестеров

Под занавес 2021 года Xiaomi выпустила MIUI 13, выпуск который был отложен из-за желания компании исправить баги и косяки до анонса. Как всегда, первой дебютировала китайская версия прошивки, а в январе состоялся дебют ее глобального аналога.


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Xiaomi набирает тестеров MIUI 13 для смартфонов POCO – фото 1﻿


Сейчас компания занята распространением MIUI 13 и в число тех устройств, которые ее получат, вошли модели от суббренда POCO. Сейчас идет набор бета-тестеров, которые в рамках программы Mi Pilot смогут опробовать новую версию оболочки. Вот список устройств, владельцы которых могут принять участие в тестировании MIUI 13:


 

Требования к участникам, которые хотят присоединиться к программе Mi Pilot:

  • заявителю должно быть не менее 18 лет;
  • если при установке обновления возникает проблема, нужно быть готовым исправить ее;
  • разработчики должны быть проинформированы об опубликованных обновлениях;
  • обладать одним из устройств, указанных выше;
  • подать заявку, используя свою учетную запись Mi.

 

Если вы соответствуете этим требованиям, тогда можете перейти к подаче заявки здесь.

 

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Источник: xiaomiui

Xiaomi MIUI 13 POCO
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.02.2022

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Xiaomi набирает тестеров MIUI 13 для смартфонов POCO