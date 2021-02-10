Xiaomi начала принудительно снижать производительность смартфонов

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В Xiaomi 11T Pro найдены признаки замедления ради снижения энергопотребления, и чтобы избежать перегрева

В информационном пространстве засветилась новость, что Xiaomi умышленно занижает производительность XiaoMi 11T Pro. Доказательства этому были найдены репортером издания Anandtech во время тестирования смартфонов. Таким образом компания пытается избежать чрезмерного нагрева устройства и преждевременной разрядки.

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Как показали тесты, в штатных или о﻿бычных приложениях Xiaomi 11T Pro работает на полную мощность вплоть до того, как смартфон не выдаст предупреждение о перегреве. Xiaomi 11T так и вовсе «кочегарит» на полную мощность при максимальных нагрузках и не выдает сообщения о том, что смартфон перегревается даже тогда, когда температура достигает 47°C.

Признаки того, что Xiaomi 11T Pro сбрасывает производительность, были обнаружены во время прогонки смартфона в игре Genshin Impact. Он обнаружил, что аппарат не выдает пиковую производитель ность и журналист склонен предполагать, что все манипуляции направлены на то, чтобы не допустить перегрева. Все это приводит к тому, что температура смартфона не превышает 37°С. Падение же мощности в ресурсоемких играх может составлять 45% и никаких признаков троттлинга не наблюдается.

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Ребята из Anandtech осуждают принудительный перепад мощности. Они считают, что такие манипуляции приводят в тому, что результаты тестов искажаются. Кроме того, компания должна предупреждать о том, что внедрены механизмы, вводящие какие-либо ограничения.

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Источник: Anandtech