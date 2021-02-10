Xiaomi наказывает, Samsung Galaxy S22 и iPhone 13 сплошное расстройство

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Неделя выдалась достаточно любопытной на новости. Так, Google выпустила последнюю бета-версию Android 12 перед выходом стабильной сборки и появилась информация о возможном появлении Android 12.1. Apple вынуждена будет дать возможность разработчикам принимать платежи минуя встроенную платежную систему компании в App Store. А Xiaomi пообещала 4 года патчей безопасности и три года крупных обновлений Android для серии Xiaomi Mi 11T.

LG тем временем объявила о создании прочного стекла для гибких панелей, которое можно гнуть и тянуть не опасаясь за его живучесть. А Facebook в сотрудничестве с Ray-Ban представила умные очки Stories с парочкой камер для записи видео, создания фото и можно даже посредством очков совершать звонки через смартфон.

Samsung же завершает работы над серией Galaxy S22, которая станет очередным минорным обновлением без попытки впечатлить подэкранной фронталкой и 200 Мп датчиком изображения. А еще компания не продлила свои права на торговую марку Galaxy Note, чем подлила масла в огонь разговорам о похоронах одноименной линейки.

Apple объявила, что 14 сентября покажет iPhone 13, о которых известно практически все. Инсайдеры же устремили свои взоры в будущее и слили в сеть рендеры iPhone 14 без «челки» и iPhone SE 3.

Аналитики пессимистичны в своих прогнозах — электроника в 2022 году вырастет в цене. Всему виной дефицит и увеличение стоимости комплектующих. Поговаривают, что бюджетников будут выпускать меньше, а флагманов больше. И все ради того, чтобы больше заработать на смартфонах.

Xiaomi также завершает приготовления перед своим глобальным ивентом, который пройдет 15 сентября. Покажут серию Xiaomi Mi 11T, странный Xiaomi Mi 11 Lite NE, а также мы поделимся информацией, какие новинки еще появятся у компании в этом году. Расскажем и о том, где и почему Xiaomi взялась за блокировку «серых» смартфонов. И на десерт — рассказ о заключенном, который утолил голод телефоном. Приятного просмотра!