Xiaomi не остановить? Продажи смартфонов растут, и она наступает на пятки Apple

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В первом квартале 2021 года крупнейшие вендоры продемонстрировали рост, но активнее всех Xiaomi

Xiaomi демонстрирует рекордные результаты по продажам смартфонов, компания на подъеме и из квартала в квартал наращивает продажи. В этом нет ничего удивительного, ведь с падением Huawei открылась ниша, которую стремительно заполняет Xiaomi. Аналитики компании Canalys подвели итоги первого квартала нынешнего года и пришли к выводу, что первые три месяца нынешнего года стали лучшим кварталом для Xiaomi за ее историю по поставкам мобильников.

За первые три месяца 2021 года китайская компания сумела отгрузить 49 млн смартфонов и занять 14% доли рынка. Годовой прирост в годовом исчислении составил внушительные 62%. И самое интересное, что Xiaomi «дышит в затылок» Apple, отставая от нее всего на 1%. В активе концерна из Купертино 52,4 млн поставленных iPhone против 37,1 млн годом ранее. Доля Apple на рынке составила 15%.

А первую строчку табеля рангов крупнейших смартфоностроителей по прежнему удерживает Samsung, которая контролирует 22% доли рынка. В количественном выражении это 76,5 млн отгруженных смартфонов. Южнокорейский гигант демонстрирует стабильность и годом ранее его доля была такой же, но тогда объем поставленных трубок составил 59,6 млн.

Продолжают расти Oppo и Vivo, которые сумели отхватить 11% и 10% доли рынка соответственно. Всего же за первый квартал нынешнего года поставки смартфонов составили 347,4 млн единиц против 272,5 млн годом ранее. В годовом исчислении рынок вырос на 27% и демонстрирует уверенные признаки оздоровления после спада в прошлом году из-за пандемии.

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Источник: androidauthority