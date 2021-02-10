Xiaomi одобрили патент на новый электромобиль

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Xiaomi намерена выпустить свой электромобиль в ближайшие годы

Мы уже давно стали получать новости о намереньях выпустить свой электромобиль от Apple или Xiaomi. Но теперь стало известно об очередном патенте Xiaomi, связанным с электромобилями. Патент был подан еще в марте 2019 года, но обнародован он был только недавно. Дизайн очень похож на традиционный внедорожник или седан, но с некоторыми заметными отличиями. Во-первых, передняя часть намного более гладкая и аэродинамическая. Также нет открытых боковых зеркал, что, по словам Xiaomi, поможет увеличить запас хода автомобиля. Что касается цены, генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сказал, что он ожидает, что цена автомобиля будет очень конкурентоспособной. Так что, если вы ищете электромобиль, обратите внимание на будущую новинку от Xiaomi.

Патентная заявка, поданная в 11-м месяце 2021 года, касается модулей широкоугольных камер Xiaomi, которые можно использовать в электромобилях. Патент был одобрен 5 апреля. Согласно патенту, система камер содержит больше модулей камер и захватывает широкоугольные изображения.

Камеры расположены на крыше автомобиля. Есть три датчика камеры, которые обеспечивают изображения с целевого направления, каждый из которых фиксирует разные углы обзора. Причина размещения трех камер, смотрящих в одном направлении, состоит в том, чтобы свести к нулю слепые зоны на захваченных изображениях и обеспечить более детальное изображение.

Таким образом, этот патент Xiaomi на электромобиль укрепляет систему камер в транспортных средствах и обеспечивает более четкое и точное изображение. Xiaomi еще не представила свой новый автомобиль, но когда они это сделают, он сможет конкурировать со многими брендами высокого класса. По состоянию на февраль 2021 года Xiaomi имеет около 830 автомобильных патентов, что является большим достижением для бренда, который еще не представил свой автомобиль. В 2015 году Лэй Цзюнь объявил, что компания не будет выпускать автомобили в ближайшие 3-5 лет. Хотя генеральный директор Xiaomi сделал эти заявления, разработка автомобилей продолжалась, и с 2015 года количество заявок на патенты на автомобили быстро росло. 830 патентов высоко оценены, на сумму более 100 миллионов долларов!

По состоянию на февраль 2021 года патенты китайского автопроизводителя NIO стоили около 18 миллионов долларов, а патенты автогиганта Tesla - 200 миллионов долларов. Патенты на сумму более 100 миллионов долларов от Xiaomi, которая еще не начала производство, показывают, что Xiaomi придает большое значение автомобильной промышленности.