Xiaomi официально представила MIUI 14 для Индии и показала дорожную карту обновлений

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Xiaomi показала официальный план по обновлению смартфонов до MIUI 14

Сегодня компания Xiaomi провела официальную презентацию MIUI 14 для Индийского региона. Как всегда некоторый функционал по сравнению с китайской прошивкой в Индию не доедет, так же происходит и с глобальными прошивками. Но во время анонса мы увидели интересный слайд, на котором можно увидеть планы компании по обновлению устройств на следующие полгода.

Конечно с релизом глобальных версий есть некоторые отличия, несколько моделей таких как Redmi note 11 Pro уже получили глобальную прошивку, а в Индии ее еще нет, но можно понять какие приоритеты и приблизительные сроки релиза и глобальных версий.

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Источник: mi.com