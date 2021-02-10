Xiaomi официально представила MIUI 14 для Индии и показала дорожную карту обновлений
27.02.2023 42 0
Xiaomi показала официальный план по обновлению смартфонов до MIUI 14
Сегодня компания Xiaomi провела официальную презентацию MIUI 14 для Индийского региона. Как всегда некоторый функционал по сравнению с китайской прошивкой в Индию не доедет, так же происходит и с глобальными прошивками. Но во время анонса мы увидели интересный слайд, на котором можно увидеть планы компании по обновлению устройств на следующие полгода.
Конечно с релизом глобальных версий есть некоторые отличия, несколько моделей таких как Redmi note 11 Pro уже получили глобальную прошивку, а в Индии ее еще нет, но можно понять какие приоритеты и приблизительные сроки релиза и глобальных версий.
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Источник: mi.com
Дата публикации: 27.02.2023
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