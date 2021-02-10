Xiaomi обнародовала дату презентации POCO M6 5G и его процессор

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Xiaomi собирается представить POCO M6 5G уже 22 декабря. Дата и процессор, который будет использовать POCO M6 5G, были опубликованы на постерах.

В изображении, распространенном в сообществе POCO, компания указывает, что POCO M6 5G будет стоить 9,4XX рупий ($115). Если это правда, POCO M6 5G может стать одним из самых дешевых смартфонов с поддержкой 5G.



Ранее производитель говорил о наличии камеры 50 МП. Это и новая информация о наличии процессора MediaTek Dimensity 6100+ подтверждает истоки о том, что POCO M6 5G – переименованный Redmi 13C 5G. Из разных источников известны еще некоторые спецификации телефона.

Ожидается, что POCO M6 5G получит 6,74” дисплей с разрешением HD+ и плавной частотой обновления 90 Гц. Он получит процессор MediaTek Dimensity 6100+ с встроенным графическим чипом Mali G57. Телефон оснащен 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а также 128 ГБ или 256 ГБ накопителем и слотом для карты microSD. На борту будет установлен MIUI 14 на базе Android 13. Телефон будет питаться от батареи на 5000 мАч с зарядкой 18 Вт.

Источник: Gizmochina