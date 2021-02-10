Xiaomi откажется от MIUI? Да здравствует Mi TaleUI? ОБНОВЛЕНО: Фейк

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ОБНОВЛЕНИЕ СТАТЬИ! ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ЭТО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ФЕЙК!





Mi TaleUI замена MIUI?

MIUI — это то с чего началась история Xiaomi. MIUI — это визитная карточка компании и то, что ценят ее фанты. MIUI — это одна из функциональных и лучших «переделок» Android. Можно долго писать о том, что такое MIUI, но одно ясно, что это неотъемлемая часть смартфонов компании и их отличительная фишка.

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И вот неожиданно пришло сообщение, что компания может перейти на использование нового фирменного интерфейса. MIUI 12.5 станет последней оболочкой и версии MIUI 13 ее будет. Ожидается, что вместо нее компания выпустит новый пользовательский интерфейс Mi TaleUI, а первыми ее получат флагманы семейства Xiaomi Mi 11. Возможно, новая надстройка уготована лишь для флагманов?

На данный момент полного понимания нет. Как и нет уверенности, что Mi TaleUI действительно выйдет. Говорить о смене оболочки позволил тизер, слитый инсайдером в сеть. Он указывает то, что идет новая оболочка и ее название Mi TaleUI. На плакате также имеется размытое изображение смартфона с виджетами и «плитками», напоминающими таковые от Windows Mobile.

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Когда может состояться премьера Mi TaleUI и чем она будет принципиально отличаться от «старой» MIUI, сведений никаких нет. Мы не будем спешить принимать на веру информацию о появлении нового интерфейса, источник ее появления не отличается большой надежностью.

ОБНОВЛЕНО: Авторитетный ресурс Xiaomiui заявил о том, что этот постер фейк и не доверять ему мнению не приходится.

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Источник: slashleaks