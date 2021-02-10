Xiaomi Pad 5 с отличной скидкой на AliExpress

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Уже достаточно давно мы делали обзор на такой планшет как Xiaomi Mi Pad 5 . Сам обзор можете посмотреть вот здесь





Для тех кто в теме, не нужно напоминать, что это не просто «топ за свои бабки», это еще и полный разрыв конкурентов по полной программе.

В этом ценовом сегменте очень мало кто может потягаться с ним по предложению пользователю. Сравните сами: тот же Samsung Galaxy Tab S6 Lite стоит примерно столько же, но по производительности вытягивает того, что вывозит Mi Pad 5. Адекватный, но со своим темпераментом Exynos 9611 у Samsung, против наваливающего Snapdragon 860, ну так на секундочку.

Полный отвал кабины дает развертка в 120 Гц, быстрая зарядка на 33 Вт и более чем приличный IPS-дисплей на 11 дюймов, с разрешением FullHD+ и камера на 13Мп — которая отлично подойдет для видеозвонков или различных конференций по тому же Скайпу.









Из разряда “что-то рядом” будет разве что Huawei MatePad 11 или тот же Samsung S7 FE. Но вот проблема — и стоят они почти на 100 баксов больше, а это уже ощутимая прибавка в цене.

Единственное, что здесь более или менее стандартно — аккум. Такие уже привычные 8720мАч, что более или менее средний показатель “по палате”.

В общем, оставляем ссылку на смарт, если захотите прикупить себе новый планшет, который не будет тупить или на котором вам было бы удобно поиграть в большую часть игровых новинок на комфортных настройках графики, планшет можно найти вот тут





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