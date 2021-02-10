Xiaomi Pad 5 с отличной скидкой на AliExpress
27.01.2022 479 0
Уже достаточно давно мы делали обзор на такой планшет как Xiaomi Mi Pad 5. Сам обзор можете посмотреть вот здесь
Для тех кто в теме, не нужно напоминать, что это не просто «топ за свои бабки», это еще и полный разрыв конкурентов по полной программе.
В этом ценовом сегменте очень мало кто может потягаться с ним по предложению пользователю. Сравните сами: тот же Samsung Galaxy Tab S6 Lite стоит примерно столько же, но по производительности вытягивает того, что вывозит Mi Pad 5. Адекватный, но со своим темпераментом Exynos 9611 у Samsung, против наваливающего Snapdragon 860, ну так на секундочку.
Полный отвал кабины дает развертка в 120 Гц, быстрая зарядка на 33 Вт и более чем приличный IPS-дисплей на 11 дюймов, с разрешением FullHD+ и камера на 13Мп — которая отлично подойдет для видеозвонков или различных конференций по тому же Скайпу.
Из разряда “что-то рядом” будет разве что Huawei MatePad 11 или тот же Samsung S7 FE. Но вот проблема — и стоят они почти на 100 баксов больше, а это уже ощутимая прибавка в цене.
Единственное, что здесь более или менее стандартно — аккум. Такие уже привычные 8720мАч, что более или менее средний показатель “по палате”.
В общем, оставляем ссылку на смарт, если захотите прикупить себе новый планшет, который не будет тупить или на котором вам было бы удобно поиграть в большую часть игровых новинок на комфортных настройках графики, планшет можно найти вот тут.
Не забывайте, что введя промокод «HEY2022» вы получите приятную скиду на покукпу.
Ценник: $286.30
Версия: 6/128
Цвет: Жемчужный белый
Промик: HEY2022
Дата публикации: 27.01.2022
Последние ролики на YouTube
Комментарии