Xiaomi Pad 5 и Redmi Note 11 Pro официально сочли устаревшим, какие последствия?

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Неприятная новость для пользователей Xiaomi

Компания Xiaomi периодически выпускает документ, в котором официально извещает об окончании программной поддержки своих устройств.

Согласно опубликованному бюллетеню рассчитывать на получение новых версий MIUI не смогут владельцы следующих моделей:

Mix Fold.

Mix 4.

Xiaomi 12X.

Civi.

Civi 1S.

Redmi Note 11 и 11 Pro.

Три планшета с линейкой Pad 5.

Разработка новых версий будет прекращена 4 августа 2023 года. Надо заметить, что те прошивки, которые будут на последних этапах разработки, скорее всего увидят мир, но рассчитывать на MIUI 15 не стоит.

Вот так компания почти сразу после выпуска Pad 6 намекает пользователям, что надо выбирать именно его. Тоже можно сказать и о серии Note 11 и Xiaomi 12X, что-то слишком коротким показался жизненный цикл этих гаджетов.

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Источник: mifirmware