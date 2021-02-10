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  • Xiaomi Pad 5 и Redmi Note 11 Pro официально сочли устаревшим, какие последствия?

Xiaomi Pad 5 и Redmi Note 11 Pro официально сочли устаревшим, какие последствия?

30.04.2023 98 0

Неприятная новость для пользователей Xiaomi

Компания Xiaomi периодически выпускает документ, в котором официально извещает об окончании программной поддержки своих устройств.

 

Xiaomi Pad 5 и Redmi Note 11 Pro официально сочли устаревшим, какие последствия? – фото 1

 

Согласно опубликованному бюллетеню рассчитывать на получение новых версий MIUI не смогут владельцы следующих моделей:

  • Mix Fold.
  • Mix 4.
  • Xiaomi 12X.
  • Civi.
  • Civi 1S.
  • Redmi Note 11 и 11 Pro.
  • Три планшета с линейкой Pad 5.

 

Разработка новых версий будет прекращена 4 августа 2023 года. Надо заметить, что те прошивки, которые будут на последних этапах разработки, скорее всего увидят мир, но рассчитывать на MIUI 15 не стоит.

 

Xiaomi Pad 5 и Redmi Note 11 Pro официально сочли устаревшим, какие последствия? – фото 2

 

Вот так компания почти сразу после выпуска Pad 6 намекает пользователям, что надо выбирать именно его. Тоже можно сказать и о серии Note 11 и Xiaomi 12X, что-то слишком коротким показался жизненный цикл этих гаджетов.

 

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Источник: mifirmware

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 30.04.2023
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Xiaomi Pad 5 и Redmi Note 11 Pro официально сочли устаревшим, какие последствия?