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Xiaomi Pad 6 и Xiaomi 13 Ultra: подтвержден анонс и некоторые характеристики новинок

01.04.2023 21 0

АНОНС НОВОЙ ЛИНЕЙКИ ПЛАНШЕТОВ произойдет УЖЕ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ﻿

Только что в сети появилась информация о долгожданных планшетах серии Pad 6 и, честно говоря, не очень интересном Xiaomi 13 Ultra. Источник утверждает, что анонс уже точно состоится в апреле и раскрывает некоторые технические подробности планшетов:

 

xiaomi-pad-6


Mi Pad 6 / Mi Pad 6 Pro
- Snapdragon 870 у младшего/Snapdragon 8+ Gen1 у "прошки"
- Двойные задние камеры
- аккумулятор на 10 000 мАч
- AMOLED дисплей
- быстрая зарядка на 33W и 67W соответственно
 

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Я долго пытался понять из этих скринов где именно об этом написано, но даже с гугл переводчиком не нашел, поэтому голову на отсечение по поводу правдивости данных давать не буду. Но источник достаточно надежный и раньше никогда не подводил. Наверное, их знатоки китайского что-то такое разглядели, или скрины отражают лишь часть доступных им документов.

В любом случае мы будем очень пристально наблюдать за всей информацией относительно будущих Mi Pad 6, потому что их предшественники до сих пор являются одними из лучших планшетов за свои деньги и я уверен что преемники тоже не подведут.

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Источник: EqualLeaks﻿

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 01.04.2023

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Xiaomi Pad 6 и Xiaomi 13 Ultra: подтвержден анонс и некоторые характеристики новинок