Xiaomi Pad 6 Ultra: новые подробности, которые вас удивят

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Xiaomi Pad 6 Ultra﻿ хотят сделать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО лучшим во всем

В апреле компания Xiaomi планирует мероприятие, где покажет много новых устройств. Одними из главных героев этого события станет серия планшетов Xiaomi Pad 6. Мы уже писали, что, по информации инсайдеров, в этом году компания расширит линейку устройств за счет флагманской модели Pad 6 Ultra.

На сегодняшний день было известно, что у него будет большая диагональ AMOLED дисплея, которая позволит реализовать первый подэкранный сканер отпечатка пальца на планшетах и более мощный процессор. Но сегодня известный инсайдер Digital Chat Station рассказал о новых интересных отличиях, которые дают понять почему компания выбрала именно такое название для нового планшета.

xiaomi pad 5 pro﻿

Сообщается, что новинка получит влагозащищенный корпус и тем самым опередит компанию Samsung в этом вопросе с их будущим Galaxy Tab S9 . Также он отметил, что устройство будет оснащено несколькими камерами и главный сенсор получит высокое разрешение. Точных цифр пока нет, но учитывая, что Xiaomi даже в среднебюджетные устройства ставит сенсоры на 200 Мп, можно ожидать от них и такого.

Конечно, для планшета это лишнее, но в спецификациях на полках магазина и сайтах это будет выглядеть как конкурентное преимущество. Логика может быть такова, если мы делаем топовый гаджет, то он должен быть самым крутым во всем, конечно и ценник у него с такой политикой будет также крутым. Так что с нетерпением ждем весенней презентации, потому что там будет на что посмотреть.

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Источник: weibo