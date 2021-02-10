Xiaomi Pad 7 Pro будет выпущен глобально - Snapdragon 8 Gen 2, сканер отпечатков пальцев и еще много удовольствий

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ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПЛАНШЕТ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА

Компания Xiaomi готовится выпустить свой новый флагманский планшет Pad 7 Pro не только в Китае, но и на мировом рынке.

По информации издания GSMChina, в коде прошивки HyperOS для Pad 7 Pro найден глобальный сборник - ранее для серии Pad Pro не получалось.

Ожидается, что планшет оснастят 10-дюймовым дисплеем с частотой обновления 144 Гц и мощным чипом Snapdragon 8 Gen 2. Также возможно наличие 50-мегапиксельной двойной камеры и быстрой 67-ваттной зарядки.

Ранее линейка Pad Pro от Xiaomi выпускалась исключительно для Китая, а остальной мир получал только базовые модели. Однако с Pad 7 Pro ситуация может измениться. В целом, Pad 6 вполне достаточно, но отсутствие сканера отпечатков пальцев у базовой модели это было неприятно. Теперь бренд исправит это, дав Pro версию.

По прогнозам, презентация нового планшета состоится в апреле 2024 вместе со смартфоном Xiaomi 14 Ultra и другими устройствами компании.

Источник - gsmchina