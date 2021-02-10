Xiaomi Pad 7 Pro – первые подробности, лучший чипсет, удивительное изменение размеров

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Дайте глобалку

В сети появились новые подробности по поводу будущего планшета Xiaomi Pad 7 Pro. По данным утечки, он будет немного компактнее предшественника.

Как сообщает издание GSMChina, по информации из кода MIUI, Pad 7 Pro получит 10-дюймовый экран от Tianma с частотой 144 Гц. Напомним, предшественник Pad 6 Pro имел диагональ в 11 дюймов.

Также ожидается процессор Snapdragon 8 Gen 2, что значительно улучшит производительность по сравнению с прошлой моделью. Стереодинамики и две камеры на задней панели также на месте. Операционная система – Android 14 с оболочкой HyperOS.

По предварительным данным, анонс Xiaomi Pad 7 Pro состоится в апреле 2024 вместе со смартфоном Xiaomi 14 Ultra.

Следовательно, Pad 7 Pro станет достойным преемником успешного Pad 6 Pro с некоторыми усовершенствованиями и более компактным корпусом. Интересно, появится ли он на глобальном рынке или будет оставаться китайским эксклюзивом.