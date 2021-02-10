Xiaomi планирует еще одну конференцию в этом месяце – вероятно, представят электромобиль.

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Ожидается презентация электроавто﻿﻿

Слухи предполагают, что на декабрьской конференции Xiaomi может пройти дебют ее первого автомобиля. Недавно электромобиль Xiaomi уже засветился в документах, переданных Министерству промышленности и информационных технологий Китая. Председатель правления Xiaomi Лей Цзюнь ранее заявлял, что официальный запуск может состояться в 2024 году, но презентация автомобиля Xiaomi в конце 2023 года выглядит правдоподобной.



Официальный сайт Xiaomi Auto уже был запущен, что также прибавляет вес слухам о презентации линейки автомобилей Xiaomi. Недавние отчеты китайских автомобильных СМИ свидетельствуют о том, что первый автомобиль Xiaomi перешел на пятую стадию проверки производственной линии (PT5) на заводе в Ичжуане. В этом месяце завод планирует принять на уборку 300 автомобилей. Это существенный рост по сравнению с планами производства, достигнутыми в ноябре. Эти события подчеркивают постоянную и быструю подготовку к официальному запуску.

Xiaomi недавно продемонстрировала пять моделей из серии Xiaomi 14 и серии Redmi K70 на двух отдельных ивентах в октябре и ноябре. Эти конференции также добавили в экосистему Xiaomi множество устройств и оборудования для умного дома.

Источник: Gizmochina