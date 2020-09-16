Xiaomi подогревает интерес к новым смартфонам на базе Snapdragon 875

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Xiaomi готовит свои новинки с 5-нм чипами

Надо отдать должное Apple — умеет она вдохновлять своих адептов, заставляя их выстраиваться в очереди за новинками. Вот и на вчерашней презентации компания сделала все, чтобы пользователи уверовали в мощь ее «железа» и умение создавать полезные сервисы. Вчера был представлен мощнейший планшет iPad Air, который открывает череду устройств с 5-нанометровыми чипами.

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Будем объективны, Apple вновь взяла и уела конкурентов. Она первой создала 5-нм процессор — Apple A14 Bionic. А что же прочие компании? Второй к финишу должна прийти Huawei с ее Kirin 1000. Третьей в забеге «кто первый выкатит 5-нм чип» будет Qualcomm. А чтобы пользователям устройств на базе Android не было так обидно, что Apple вновь впереди планеты всей, ряд компаний начали уверять, что и в их лагере модели с 5-нм процессорами появятся.

В частности, вице-президент Xiaomi и глава Redmi Лю Вейбинг решил на своей странице в сети Weibo задать простой вопрос: ждут ли пользователи с нетерпением новых устройств на базе процессоров, созданных с применением 5-нанометровой технологии? Думаю, не сложно догадаться, что большинство ответили утвердительно.

А еще многие стали говорить о том, что таким образом компания намекает, что в ее модельном ряду появятся смартфоны с 5-нм чипами. Вполне логично были высказаны предположения, что речь идет о Xiaomi Mi 11 и Redmi K40 Pro, которые должны получить Snapdragon 875.

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Напомним, что контракт на производство Snapdragon 875 выбила для себя Samsung и поговаривают, что производство уже стартовало. Новинке предстоит конкурировать с Apple A14 Bionic и Kirin 9000. С большой долей вероятности, последнего из названых конкурентов продукт Qualcomm обойдет. Куда интереснее будет взглянуть на битву с «яблочным» чипсетом.

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Источник: mydrivers