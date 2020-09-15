Xiaomi решили обновить смартфоны Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max новой расцветкой

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Популярные аппараты от суббренда Xiaomi Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max получат новый цвет корпуса.

У Xiaomi есть традиция обновлять некоторые свои устройства простым добавлением новой расцветки. В этом нет ничего удивительного – компания просто следует примеру многих компаний с Запада. И вот китайский производитель выпустил Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max в новом цвете Champagne Gold (золотой, очень схожий с бронзовым от Samsung) для рынка Индии.

Линейка Redmi Note 9 была представлена в Индии в марте этого года. Xiaomi первоначально представила две модели - Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Вторая модель – эксклюзив для рынка Индии, а первая выпускается как Redmi Note 9S в других странах, например, в России.

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Оба эти аппарата изначально были представлены в вариантах Aurora Blue (синий), Glacier White (белый) и Interstellar Black (черный). Теперь же добавляется и золотой вариант. Естественно, новая расцветка смартфонов не означает обновленную версию – по характеристикам все останется таким же.

Надо отметить, что золотой цвет – большая редкость сейчас. В основном, мы видим либо градиентную расцветку, либо сверхпопулярный синий цвет.

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Redmi Note 9 Pro будет доступен к покупке в новой расцветке с сегодняшнего дня. Когда будет представлен Redmi Note 9 Pro Max пока неизвестно, но, скорее всего, долго ждать не придется.

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Источник: Gizchina



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