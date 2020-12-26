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Xiaomi полностью обновили дизайн своего приложения для управления умной техникой Mi Home

26.12.2020 477 0

Xiaomi продолжают активную поддержку своих приложений – теперь обновился и известный Mi Home.

 

Новый дизайн Mi Home

 

﻿Новый дизайн Mi Home

 

Xiaomi - это не только смартфоны. Как мы все знаем, компания активно развивает свою «экосистему» - различные носимые устройства, гаджеты для дома и так далее. Естественно, совместно с портфолио компании «прокачивается» и ПО, на котором «крутятся» все устройства Xiaomi.

 

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Чтобы помочь пользователям с удобством пользоваться всеми своими продуктами, Xiaomi предлагает использовать приложение Mi Home, с помощью которого вы можете контролировать и управлять всеми имеющимися у вас устройствами бренда. Последнее обновление приложения привносит в него редизайн пользовательского интерфейса, чтобы сделать его более простым в использовании.

 

﻿Mi Home

 

Во-первых, теперь в приложении реализован более «чистый» пользовательский интерфейс: более крупные текст и переключатели. Различные цвета, кроме белого и черного, теперь будут использоваться только для отображения иконок и кнопок питания умных устройств. Большая часть функциональности остается прежней, так что вы не должны потеряться в настройках, если пользовались приложением до этого.

 

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Также компания добавила некоторые незначительные изменения в работе приложения. Например, если вы собрались что-то изменить в настройках своей виртуальной комнаты в главном окне приложения, вместо полноэкранного диалогового окна появляется более аккуратное всплывающее окно. Также появился новый раздел «Лог действий», доступ к которому можно получить с помощью кнопки в верхней части экрана, а не с помощью отдельного раздела на вкладке «Автоматизация».

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MI Home Обновление

 

Источник: XDA


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Xiaomi Mi Home
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 26.12.2020

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Xiaomi полностью обновили дизайн своего приложения для управления умной техникой Mi Home