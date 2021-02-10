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  • Xiaomi представила лимитированную серию смартфонов Xiaomi 14 и часов Xiaomi Watch S3 в дизайне нового электромобиля Xiaomi SUV 7

Xiaomi представила лимитированную серию смартфонов Xiaomi 14 и часов Xiaomi Watch S3 в дизайне нового электромобиля Xiaomi SUV 7

28.12.2023 91 0

Великолепный дизайн!

Сегодня компания Xiaomi представила свой первый электромобиль под названием SUV7. Он доступен в цветах Aqua Blue, Verdant Green и Mineral Grey. Кроме того, бренд анонсировал лимитированную серию флагманских смартфонов Xiaomi 14 и часов Xiaomi Watch S3 в дизайне Xiaomi SUV 7.

 

xiaomi

 

Вы приобретаете новый электромобиль, который уже претендует на звание одного из лучших на уровне с автомобилями от Tesla, и кроме этого приобретаете фирменные смартфон и часы. Интересное сочетание, не правда ли?

 

xiaomi

 

Чтобы соответствовать цветовым вариантам внедорожника Xiaomi SUV 7, Xiaomi 14 и 14 Pro теперь доступны в оттенках Gulf Blue и Olive Green. Стоит отметить, что оттенок Olive Green несколько отличается от стандартного зеленого цвета, анонсированного на презентации.

 

xiaomi

 

Ограниченная серия цветовых вариантов Xiaomi 14 и 14 Pro доступна только с топовой конфигурацией 16 ГБ + 1 ТБ, все остальные характеристики соответствуют стандартным версиям. Они стоят столько же, сколько и стандартная версия, то есть 4999 китайских юаней (примерно $700) и 5999 китайских юаней (приблизительно $850) соответственно.

 

xiaomi

 

Тем временем, лимитированная версия Xiaomi Watch S3 предлагается только в версии с eSIM-картой. Вариант цвета Gulf Blue имеет безель голубого цвета и черный ремешок с проходящей посередине голубой полоской. В то же время, вариант Olive Green имеет ремешок того же цвета и черный безель. Лимитированная версия Xiaomi Watch S3 дороже 100 китайских юаней по сравнению со стандартной версией с eSIM-картой. Его цена составляет 1099 китайских юаней (примерно $150).

 

xiaomi

 

Для компании Xiaomi эта сфера совершенно новая, ведь они раньше не делали автомобили, поэтому это знаковое событие, внесшее большой вклад в будущее компании и технологий в целом. А выпуск смартфонов и часов в этом великолепном дизайне еще больше подогревает интерес.

 

Источник: xiaomiui

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 28.12.2023
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Xiaomi представила лимитированную серию смартфонов Xiaomi 14 и часов Xiaomi Watch S3 в дизайне нового электромобиля Xiaomi SUV 7