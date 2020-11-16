Xiaomi представит новые 5G-смартфоны на следующей неделе

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Китайская компания выпустит модели на процессорах Snapdragon 750G и Dimensity 800U

Компания Xiaomi готовит к премьере несколько новых смартфонов с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Точное коммерческое название грядущих новинок пока что неизвестно. По слухам, они будут представлять семейство Redmi Note 10, а в рамках серии Redmi Note 9 больше новых моделей больше может не быть.

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Презентация смартфонов состоится 24 ноября 2020 года. Линейка будут состоять из двух 5G-решений на Snapdragon 750G и Dimensity 800U. Версия на процессоре компании Qualcomm получит 6,67” экран IPS формата Full HD+ с частотой обновления 120 Гц, 108-Мп сенсор в основной камере, фронтальный модуль на 16 Мп и аккумулятор ёмкостью 4820 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.









Модель на Dimensity 800U будет оснащена 6,53” IPS-матрицей формата Full HD+. В основной камере будет установлено три модуля. Разрешение одного из них составит 48 Мп. На лицевой стороне расположится сенсор на 13 Мп. Ёмкость встроенной батареи составит 5000 мАч, а мощность быстрой зарядки – 22,5 Вт.

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По слухам, 24 ноября будет представлен ещё один смартфон семейства. Он получит SoC Snapdragon 662 и останется без поддержки 5G. Модели приписывают АКБ на 6000 мАч с 22,5-ваттной подзарядкой, 48-Мп модуль на тыльной панели и 8-мегапиксельную камеру для селфи. Экран будет построен на базе 6,53” матрицы IPS с разрешением Full HD+.

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Источник: gizmochina