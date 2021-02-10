Xiaomi представит россыпь планшетов. Сколько версий будет у Xiaomi Mi Pad 5?

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Xiaomi Mi Pad 5 должен получить несколько вариаций

Сетевые информаторы все охотнее рассказывают нам о Xiaomi Mi Pad 5. Если их сведения верны, то свои новинки в сегменте планшетов компания покажет 15 мая и их может быть четыре или даже пять, а не две как предсказывалось ранее. Некоторые подробности о трех из них появились в сети.

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Так, сообщается, что планшеты получили каталожные номера K81, K81A и K82, а их кодовые имена Enuma, Elish, Nabu соответственно. Объединять их будет то, что все они получат IPS-дисплеи с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2560х800 пикселей, а яркость составит 410нит.

Планшеты Enuma и Elish будут построены на базе чипа Snapdragon 870, но при этом станут отличаться камерами. В первом случае ставку сделают на модуль разрешением 48-мегапикселей, а во втором, на датчик с 12 Мп. Модель с кодовым именем Nabu удостоится процессора Snapdragon 860 и 12 Мп камеры. Среди прочих характеристик планшетов указывают четыре динамика, модуль NFC, двухэлементные аккумуляторы, проводную зарядку мощностью 120-135 Вт и возможность заряжать их по беспроводу.

История с будущими планшетами становится все интереснее. Напомним, что буквально на днях появилась информация, что Xiaomi готовит к анонсу планшет с каталожным номером К81С, который может выйти в двух версиях, отличающихся диагональю дисплея и аппаратной платформой. Младшая и более компактная версия должна базироваться на Dimensity 1200. Тогда как старшей приписывают Snapdragon 870 и 144-герцовый дисплей.

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Источник: twitter