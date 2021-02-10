Неужели! Xiaomi наконец-то избавит смартфоны от одной из назойливых проблем

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В новых смартфонах датчики приближения должны перестать быть проблемой

Одна из раздражающих проблем целого ряда смартфонов Xiaomi — некорректная работа датчика приближения. Его главная задача отключать сенсорный экран во время голосовых звонков, стоит только уху близко приблизиться к нему. Это позволяет избежать случайных нажатий и запуска отдельных функций во время разговора.

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Компания наконец-то услышала стенания тех, кто жалуется на плохую работу датчика приближения и считает, что проблема непосредственно в самом сенсоре. Поэтому принято решение отказаться от покупки датчиков у компании Elliptic Labs, которая поставляла сенсоры для последних моделей компании. В качестве поставщика, который возьмет на себя производство и поставку датчиков в адрес Xiaomi, выбрана компания Minghao Sensing. Как скоро Xiaomi начнет ставить в свои смартфоны датчик приближения от Minghao Sensing, неизвестно.

Помимо замены поставщика самих сенсоров, компания также намерена доработать программное обеспечение, чтобы такая проблема как некорректная работа датчика приближения навсегда исчезла из списка изъянов устройств компании. Опять же нет никаких сроков, когда Xiaomi планирует завершить работы.

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Источник: xiaomiadictos