Xiaomi разработала MIUI Go: что за оболочка, для кого и кто первенец с ней

Android Go в исполнении Xiaomi для простых мобильников

Прошло уже пять лет с того момента, как Google представила Android Go. По сути, это облегченная версия зеленого робота для доступных аппаратов с небольшим объемом оперативки и малопроизводительных. Android Go занимает меньше места, чем стандартный Android и специально для этой версии были выпущены урезанные вариации ключевых приложений Google.

Урезанный Android прижился и вышло несколько устройств с ним на борту, но большой популярности он не снискал. Тем не менее, Xiaomi решила попробовать повторить опыт Google и готовит к выходу MIUI Go. Уже из названия понятно, что это своего рода Android Go, но на китайский манер.

MIUI Go ориентирована на бюджетники с небольшим объемом оперативки и построена, предположительно, на базе Android 11 Go Edition. Т.е. по факту принцип тот же, что и в случае с «обычной» MIUI — за основу взят Android, поверх которого накатят фирменную оболочку. MIUI Go также должен включать набор облегченных приложений от Google, включая YouTube Go, Gmail Go и Google Maps Go. Они занимают немного места, что делает их идеальными для использования на недорогих устройствах. Ключевые возможности на местах. Просто тут оставили лишь самые важные функции и упростили дизайн.

Ожидается, что первым смартфоном с MIUI Go станет POCO C40, который к тому же станет первым устройством компании с чипом под брендом JLQ. Настолько такая связка окажется удачной, большой вопрос. В любом случае, вряд ли бы MIUI Go выпускали для одной модели смартфона, а значит, подобных бюджетников должны быть немало.

Источники: xda developers, xiaomiui