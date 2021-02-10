Xiaomi Redmi Note 11S получил обновление в MIUI 14(EU)

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Компактный бюджетник получил обновление в MIUI 14

Смартфон Redmi Note 11S вышел чуть больше года назад в феврале 2022 года. Это относительно компактный бюджетный смартфон с диагональю дисплея 6.43 дюйма.

По своей цене он имеет очень хорошие характеристики: основную камеру на 108 Мп, AMOLED экран с частотой 90 Гц, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт и хоть и не молодой, но довольно шустрый процессор Helio G96. Из коробки он поставлялся с MIUI 13 на базе Android 11 на борту.

И вот на днях компания Xiaomi выпустила для этой модели обновление до актуальной версии MIUI 14. Новая прошивка называется V14.0.2.0.TKEEUXM и основана на последней версии Android 13. Обновление до MIUI 14 приносит новый функционал и много оптимизации работы системы.

Система занимает меньше места на накопителе и экономнее использует оперативную память. Да и свежий патч безопасности делает ваше устройство более защищенным. Теперь доступна Recovery версия прошивки, которая устанавливается из специального сервисного меню смартфона.

Загрузить ее можно по этой ссылке из проверенного источника. Устанавливайте новую прошивку и пишите отзывы о работе смартфона на новой версии ПО в комментариях.

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Источник: mifirmware