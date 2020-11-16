Xiaomi Redmi Note 9 5G за пределами Китая появится как Redmi Note 10 5G

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Компания Xiaomi продолжает удивлять названиями своих смартфонов. На этот раз чехарда касается семейств Redmi Note 9 и Redmi Note 10

Xiaomi нередко путает пользователей названиями своих смартфонов. 24 ноября компания представит модель Redmi Note 9 5G на процессоре Dimensity 800U. Как оказалось, на мировом рынке будущая новинка появится как Redmi Note 10 5G, поскольку девятая серия дебютировала ещё весной.

Индийский инсайдер Мукул Шарма в Twitter написал, что Redmi Note 10 5G попал в базу данных сингапурского регуляторного органа IMDA. Смартфон имеет модельный номер M2007J22G. Буква «G» означает, что речь идёт о глобальной версии. В то же время Redmi Note 9 5G имеет номер M2007J22C. В этом случае буква «C» означает китайскую версию аппарата.

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Напомним, что вместе с процессором Dimensity 800U смартфон получит 13-мегапиксельную камеру для селфи, 6,53-дюймовый дисплей IPS и сенсор на 48-Мп в основной камере. Ёмкость комплектной батареи составит 5000 мАч. Здесь практически нет изменений по сравнению с Redmi Note 9. Но вот мощность быстрой зарядки будет повышена с 18 Вт до 22,5 Вт.

По предварительным данным, Xiaomi Redmi Note 9 5G будет продаваться по цене от 150 долларов за модификацию 4/64 ГБ. Международный аналог в лице Xiaomi Redmi Note 10 5G окажется дороже, но стоимость пока что не уточняется. Redmi Note 9 в нашем регионе в зависимости от конфигурации на старте продаж оценили в 199 евро или 229 евро соответственно.

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Логично предположить, что вторая новинка, модель на процессоре Snapdragon 750G, в Китае будет продаваться как Redmi Note 10 Pro 5G. О судьбе устройства на Snapdragon 662 новой информации не появилось.

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Источник: Gizmochina