Xiaomi решила, что смартфонов в серии Redmi K30 должно стать больше

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Линейка Redmi K30 должна пополниться смартфоном Redmi K30S

В ноябре может случиться пополнение в линейке Redmi K30. К ней может присоединиться пятая по счету модель — Redmi K30S, а ранее этот аппарат упоминался в утечках как Redmi K30T. Сейчас в рамках этой серии уживаются четыре модели: Redmi K30 4G и 5G, Redmi K30 Pro и Redmi K30i.

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Если источники знают о чем говорят, то Redmi K30S на поверку окажется лишь китайской версией Xiaomi Mi 10T, который был представлен в прошлом месяце. Это означает, что смартфон удостоится 144-герцового дисплея диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, чипсета Snapdragon 865, 6/8 Гб оперативной памяти и внутреннего накопителя емкостью 128 Гб.

Разрешение фронтальной камеры составит 20-мегапикселей и на тыльной стороне будет система из трех датчиков, где главный модуль будет на 64-мегапикселя и дополнят его сенсоры 13 Мп + 5 Мп. Руководить работой Redmi K30S станет фирменная оболочка MIUI 12 на базе Android 10. Ожидается, что выход новинки приурочат к ежегодному празднику Дня холостяка, который отмечается 11 ноября.

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О стоимости Redmi K30S нет никаких сведений, но почти наверняка он будет стоить меньше, чем просят за Xiaomi Mi 10T. Напомним, что в Европе цена на Mi 10T стартует с отметки $585.

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Источник: gizmochina