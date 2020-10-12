Xiaomi выпустят еще одну медицинскую маску

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Xiaomi сохранят вас от воздействия любого вируса при помощи новой маски.

Xiaomi, как и многие техногиганты, нашли свое место и в медицинской сфере. Компания уже выпускала многие товары медицинской направленности. 13 октября Xiaomi India планирует расширить линейку продуктов Mi Lifestyle благодаря новой защитной маске.

В официальном Твиттер-аккаунте индийского подразделения Xiaomi был размещен пост, намекающий на появление именно медицинской маски для лица.

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Еще в январе 2019 года компания выпустила маску Mi AirPOP PM2.5, защищающую от загрязненного воздуха, которую найти в продаже сейчас невозможно. Кроме того, маска Mi AirPOP PM2.5 не защищает от пресловутого коронавируса, поэтому есть шанс, что новая маска будет соответствовать привычному уже стандарту KN95. Как вы можете понять, другой информации на данный момент нет.

Пандемия сильно изменила направление разработок различных технокомпаний. Несколько производителей резко вошли в бизнес по производству масок. Сейчас Apple разрабатывает и производит собственные маски для своих сотрудников, а LG объявила о выпуске умной маски, способной к перезарядке, еще в августе на выставке IFA 2020. Однако Xiaomi производит маски уже более четырех лет.

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В Китае, где, как и известно, большие проблемы с загрязнённой атмосферой в нескольких городах, компания предлагает различные маски как для взрослых, так и для детей.

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Источник: Twitter



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