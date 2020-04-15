Redmi Note 9S Обзор – у Xiaomi снова получилось! Ну почти...

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Обзор Redmi Note 9S – у Xiaomi получилось!

Содержание:





Дизайн и комплектация

Экран и оболочка

Батарея и производительность

Камера

Детали

Итог

Видеообзор



Где купить?

Redmi Note 9S – новый бюджетник от известного китайского производителя, который должен сменить предыдущего лидера бюджетного сегмента, Redmi Note 8 Pro. Под этим названием в наших странах продаётся смартфон, который в Индии известен как Note 9 Pro. Версии Note 9 и Note 9 Pro пока не вышли в продажу, и случится это, скорее всего, не раньше мая.

По справедливости, Note 9S должен конкурировать скорее с Redmi Note 8, а прямой наследник Redmi Note 8 Pro – Redmi Note 9 Pro, однако в силу того что другие модели линейки Redmi Note 9 ещё не вышли в продажу, мы сравниваем этот аппарат именно с Note 8 Pro.

Дизайн и комплектация Redmi Note 9S





Redmi Note 9 Pro получил стеклянную заднюю панель, но обошёлся без уже порядком поднадоевших узоров под стеклом, так что ни зигзаги, ни волны, ни языки пламени или градиенты его – лишь спокойная гладь закалённого стекла. Сдержанность и стиль – это отлично, но без чехла всё равно никак: поверхность мгновенно покрывается отпечатками пальцев.

Благо производитель оставил в комплекте прозрачный силиконовый чехол, а также сразу наклеил на экран нормальную плёнку – можно будет спокойно искать, выбирать и заказывать альтернативную защиту, пользуясь родной.

Также в комплекте, как всегда, есть скрепка для лотка сим-карт и карты памяти, документация, кабель type-C и блок питания. Последний, кстати, имеет мощность 22.5вт, что несколько нелогично: сам смартфон поддерживает быструю зарядку всего лишь на 18вт, так зачем «усиленный» блок?

Фронтальная камера находится прямо в экране – стильно, модно, молодёжно, выглядит аккуратнее «капли», но проблемы всё те же: большинство игр попросту обрезают верхнюю полоску экрана, так что какое-никакое уменьшение рабочей площади есть. Если «дырка» в экране мешает или отвлекает – её можно скрыть, программно залив часть экрана чёрным цветом.

Боковые грани пластиковые, но на общем ощущении от смартфона это не сказывается: за счёт стеклянной задней панели, отличной сборки и полного отсутствия каких-либо скрипов и люфтов аппарат ощущается дороже, чем стоит, да и тот факт что абсолютное большинство пользователей сразу спрячет его в комплектный чехол позволяет закрыть глаза на пластик по периметру.

Экран и оболочка Redmi Note 9S





Огромный IPS-экран с разрешением FullHD+ и соотношением сторон 20:9 не лучше и не хуже, чем у предшественника. Нельзя сказать, что он великолепен или отвратителен – это просто обычный экран для бюджетного смартфона. Частота обновления стандартная – 60 герц. Переходить на него с, скажем, Realme 6 с его 90Гц немного больно, но для тех, кто не познал прелести 90 герц, никакого дискомфорта не будет. Цвета яркие, сочные, углы обзора приличные – в общем, всё как надо, но не более того.

Redmi Note 9S работает под управлением Android 10 с оболочкой MIUI 11.

Проблема Redmi стара как мир (или, скорее, как компания Xiaomi) – на старте оболочка откровенно сыровата. Периодически вылезают фризы там, где их быть не должно, но зная историю компании – в ближайших обновлениях это поправят. Кто давно сидит на Xiaomi – те знакомы с этой проблемой, а вот новые пользователи могут немного разочароваться, если вообще заметят эти микролаги.

Батарея и производительность Redmi Note 9S





Пожалуй, главная фишка этого аппарата – новейший процессор Snapdragon 720G. Для бюджетника стоимостью менее 200$ это реально круто. Реально тяжёлая игра ShadowGun Legends запускается на ультра-настройках графики и в среднем выдаёт 41FPS с редкими просадками до 27 кадров в секунду. Если использовать просто высокие настройки, проблем с просадками нет вообще, к тому же, этот процессор практически не троттлит. Об играх попроще, включая всё ещё популярный PUBG, и говорить не стоит – процессор тащит без проблем на любых настройках.

Беда состоит в том, что аппарат нехило так греется, особенно лицевая часть. 46 градусов – это, конечно, не критично, но и не особо комфортно. Задник в области камеры нагревается до 43 градусов, так что долгими зимними вечерами можно сидеть без грелки – хватило бы аккумулятора.

Кстати, о батарее. Ёмкость аккумулятора Note 9S – 5000мАч. Большинству людей этого, скорее всего, хватит дня на два, да и более активные пользователи вряд ли побегут искать зарядное устройство раньше позднего вечера. А вот «слабая» зарядка на 18вт несколько печалит: за полчаса аппарат заряжается всего на 30%, а зарядка до 100% займёт более двух часов.

Но, по сути, это не так уж важно, ведь большинство пользователей просто ставят смартфон на зарядку на ночь, а в нашем задротливом тесте автономности аппарат продержался целых 9 часов 19 минут, на 34 минуты обойдя предыдущего лидера среди Xiaomi – гиганта Mi Max 3.

Аппарат существует в двух модификациях: 4/64 и 6/128гб. Младшей версии на данный момент будет вполне достаточно для большинства нужд, а музыку, фото и видео можно хранить на карте памяти, однако в 2020 году уже вполне можно сказать, что 4 гигабайта оперативной памяти – это тот самый необходимый минимум, с которым смартфоном можно комфортно пользоваться. Однако более активным пользователям стоит переплатить за старшую версию: внутреннюю память, конечно, можно расширить при необходимости картой памяти, а вот с оперативной такое не пройдёт. Так что тем, кто использует для тех или иных целей несколько мессенджеров разом, не имеет привычки закрывать все активные вкладки в браузере, а также предпочитает рубиться в игрушки под музычку, лучше предпочесть аппарат с большим количеством оперативки.

Камера





Предыдущий Редмик прославился лучшей камерой среди бюджетников, способной конкурировать даже с флагманами А-брендов. Стоит посмотреть, как себя покажет Redmi Note 9S.

Основной модуль камеры получил разрешение 48 мегапикселей. Учитывая тенденцию к установке на бюджетников, камера на 64 мегапикселя, это несколько странно, однако если вспомнить о том, что это «младшая» версия в линейке, не оснащённая модулем NFC, такое решение вполне понятно: хочешь всё и сразу – жди старшенького и получи и процессор от Qualcomm, и NFC, и камеру покруче.

Вернемся к нашему Note 9S – и будем сравнивать его с топовым предшественником Note 8 Pro и прямым конкурентом Realme 6.

При дневном свете и с включенным режимом HDR сабж ожидаемо уступает предшественнику по детализации, но по цветопередаче все аппараты плюс-минус одинаковы. В режиме 48 мегапикселей 9S вполне ожидаемо снова отстаёт от Note 8 Pro с его 64 мегапикселями – резкость нашего аппарата даже пониже, чем у Realme 6.

Однако при сверхширокоугольной съёмке Note 9S неожиданно обходит обоих конкурентов, снимая и чётче, и в целом приятнее. Хорошая тенденция, несмотря на сравнительную невостребованность этого модуля.

Фронталка на 16 мегапикселей при дневном свете уступила фронталке от Realme, но обошла прошлогодний аппарат и по детализации, и по общему качеству снимка.

В условиях недостаточной освещённости Note 9S сливает конкурентам: Note 8 Pro лучше по всем параметрам, а Realme обходит Note 9S по динамическому диапазону, но разница не так критична, как с прошлогодним редмиком.

Но если убрать из уравнения Note 8 Pro, между Note 9S и Realme 6 проявляется здоровая конкуренция: с чем-то лучше справляется Redmi, с чем-то Realme, так что однозначного лидера выделить невозможно – у них примерно один уровень.

При съёмке видео все три аппарата примерно на одном уровне: стабилизация есть только в режиме HD, при включении режима съёмки в 4К она отсутствует, звук тоже пишется плюс-минус одинаково.

Если не придираться – Redmi Note 9S вполне прилично фотографирует и снимает, те, кто ищет автономный условно игровой аппарат за небольшие деньги навряд ли будут трястись над каждым пикселем фотографии, а если вам необходим камерофон – стоит обратить своё внимание на другие модели, хотя бы на прошлогодний Note 8 Pro, а то и вообще на другой ценовой сегмент. За свои деньги редмик снимает очень достойно, так что с выкладкой фоточек в соцсетях проблем точно не будет.

Детали





Redmi Note 9S обладает рядом преимуществ и недостатков, характерных линейке Redmi фактически всю историю её существования.

В частности, смартфон сохранил ИК-порт, разъём для наушников и единственный мультимедийный динамик, который звучит достаточно громко, чтобы не пропустить звонок, но не достаточно чисто, чтобы с удовольствием слушать музыку через него.

К тому же, аппарат «традиционно» лишён столь востребованного в наше время модуля NFC – что, по сути, и указывает на то, что он не стал прямым преемником Redmi Note 8 Pro и является одной из младших версий в девятой линейке.

Зато кинестетикам есть чему порадоваться: вибромоторчик Note 9S отзывается намного приятнее, чем у большинства бюджетников, что также кажется неплохой тенденцией.

Отсутствие быстрой зарядки не критично в связи с наличием ёмкой батареи, а вес аппарата остаётся в пределах разумного: весит он всего 208 граммов.

Ну и отличная новость для пользователей двух сим-карт: в Note 9S «царский» лоток для двух сим-карт и карты памяти, так что мудрить с переходниками и «бутербродами» не придётся. Хотелось бы, чтобы такие лотки стали общепринятой нормой, как ей становится разъём type-C.

Ещё одна фишка этой модели – сканер отпечатков, находящийся на боковой грани смартфона, в кнопке питания. Работает он чётко и быстро – уж точно намного быстрее, чем подэкранные сканеры в аппаратах этого ценового сегмента, а выглядит, пожалуй, эстетичнее, чем сканер на задней крышке. Ну а удобно ли это – каждый решит для себя сам.

Итог





Redmi Note 9S – сбалансированный смартфон, который может подойти большинству пользователей. У него неплохая для своей цена камера, солидный дизайн, производительный процессор, неплохой объём внутренней памяти с возможностью расширения и приемлемый вес. Однако отсутствие модуля NFC может многих остановить и вынудить ждать его «старшего брата», который стоить будет больше, а предложит, по сути, всё то же.

Видеообзор Redmi Note 9S

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