MIUI 12 для Redmi Note 9. Пользователи жалуются на проблемы

563

MIUI 12 принесла баги на Redmi Note 9, препятствующие стабильной работе смартфона

Redmi Note 9, безусловно, хороший смартфон. По скорости работы, начинке, функционалу и качеству фотографий он оправдывает свою цену. Используя его, у немногих возникает сожаление, что не приобрел что-то другое. Но все же претензии к этой модели есть. Были вопросы по части качества сборки. В частности, сетовали на не герметичность стекла, которое прикрывает блок основной камеры и попадание внутрь частичек пыли и мусора.

Читать также: Xiaomi хвастается очередным достижением. Оно связано с серией Redmi Note 8

А недавно на Redmi Note 9 «свалилась» еще одна напасть. И она программная. Все больше пользователей жалуются на низкую производительность системы, сбои в работе Wi-Fi и отмечают, что ряд игр буквально «ломают» прошивку и наблюдаются серьезные зависания и задержки.

Проблема кроется в MIUI 12, ведь все вышеперечисленные сбои стали появляться после установки обновления. Компания уже выпустила MIUI 12 для Redmi Note 9 для китайской, индийской и европейской версий аппарата. В августе разработчики взяли паузу с распространением глобальной вариации апдейта из-за ошибок, но через время обновление вновь начало приходить на смартфоны.

Читать также: Представлены наушники Redmi Earphones: на минимальный бюджет

На данный момент компания никак не комментирует ситуацию. Но модератор сообщества Mi заявил о том, что разработчики знают о существующих проблемах и работают над их устранением. Увы, это далеко не первый случай, когда Xiaomi выкатывает «сырые» версии прошивки, которые изобилуют дырами и ошибками. Но разработчикам компании нравится «танцевать на граблях» и раз за разом исправлять программные огрехи уже на ходу.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿

Источник: piunikaweb