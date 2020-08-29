Xiaomi с камерой под экраном. iPhone 12 на видео и Huawei в панике. Новости недели

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Главное за неделю: iPhone 12 показал вживую, Huawei может настать конец, а Xiaomi создали почти идеальную фронталку под экраном.

Ну, что, ребята, прошла очередная неделя, и поэтому нам пора напомнить себе о самых крупных событиях, произошедших за эти семь дней. Ну, и о свежих новостях мы не забудем, конечно же!

В первую очередь, хотелось бы поговорить о ситуации с Huawei. Чуть больше, чем через 2 недели, а именно 14 сентября, наступит новая для компании эра – санкции США распространятся на третьих лиц, поставляющих Huawei запчасти для производства собственных процессоров, и все, китайский техногигант уже больше официально не сможет ни производить свои процессоры, ни закупать их со стороны. Пока есть возможность, Huawei закупают все чипы, которые сейчас есть в доступе, даже самые отсталые, но даже по самым смелым прогнозам, хватит ей их до начала 2021 года.

Другая крупная новость прилетела из США. Известный инсайдер Джон Проссер на своем YouTube-канале опубликовал видео, в котором утверждает, что он уже смог подержать в руках еще не анонсированный iPhone 12. По его словам (а также по живым примерам), в новом iPhone будет установлен дисплей на 120 Гц и одним из новых датчиков основной камеры станет Lidar. Так это или нет, узнаем осенью.

Напоследок затронем, возможно, самую хайповую новость недели – Xiaomi рассказала, что готова представить свою версию фронталки под экраном уже в следующем году, причем не в теории, а на практике. По слухам, первым смартфоном с таким типом фронтальной камеры должен стать Mi Mix 4. Xiaomi утверждают, что благодаря стараниям своих инженеров и программистов, ей удалось создать «почти идеальную» фронталку под дисплеем, которая по качеству съемки ничуть не уступает привычным модулям.

Об этом и многом другом вы можете узнать из нашего свежего новостного выпуска. Приятного просмотра!