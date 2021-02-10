Xiaomi и Oppo под суд: китайские компании не перестают попадать в неприятности

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﻿И снова под суд

Panasonic подала иск против Oppo и Xiaomi, обвинив их в использовании патентов в своих смартфонах. Патенты связаны с технологией 4G, и Panasonic требует деньги за возмещение ущерба и запрет Oppo и Xiaomi использовать ее патенты. Как мы знаем, китайские компании по изготовлению мобильных технологий частые гости всевозможных скандалов, да и на этот раз.





Недавно Европейский Союз создал Единый патентный суд в надежде решить такие проблемы. Единый патентный суд – новый суд в Европе для патентных дел. Его цель — сделать защиту патентов в этой сфере проще и дешевле. Теперь первым большим делом является дело Panasonic против Oppo и Xiaomi.

Претензии касаются четырех патентов, которые, по словам Panasonic, важны для стандартов мобильной связи 4G и 5G. Panasonic утверждает, что Oppo и Xiaomi нарушают эти патенты, продавая мобильные телефоны, не соответствующие стандартам. Panasonic и Kather Augenstein, немецкая юридическая фирма, требуют возмещения ущерба и судебного запрета против Oppo и Xiaomi.





Дела рассматриваются в местных отделениях Единого патентного суда в Мангейме и Мюнхене. Это первая крупная компания Standard Essential Patents (SEP), запущенная Единым патентным судом. Это важное событие, поскольку оно показывает, что суд сейчас используется для обеспечения соблюдения патентов в мобильной связи. Дело также, вероятно, окажет более широкое влияние на мобильную индустрию.

Это может привести к тому, что другие держатели патентов подадут иски о нарушении в Единый патентный суд, а также это может побуждать производителей мобильных телефонов принять меры для обеспечения соответствия их продуктов патентам. В дополнение к искам о нарушении, Panasonic также требует от Единого патентного суда заявления о том, что четыре патента важны для стандартов мобильной связи 4G и 5G.

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Источник: gizmochina