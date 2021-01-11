Xiaomi тизерит особенности Black Shark 4

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Black Shark 4 будет работать и заряжаться на максимальных скоростях

Мы уже привыкли к тому, что на рынке есть геймерские смартфоны, которые с легкостью дадут фору всем конкурентам в сфере мобильных игр, этакая игра «мускулами». Свой вклад в популяризацию таких устройств внесла и Xiaomi со своим суббрендом Black Shark. Сейчас компания готовится вывести на рынок четвертое поколение игрового смартфона и в преддверии анонса выложила тизер, раскрывающий основные характеристики Black Shark 4.

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Производитель указывает на то, что новинка получит аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой, которая сможет полностью восполнить заряд батарейки всего за 15 минут. Почти нет сомнений, что Black Shark 4 получит аппаратную платформу Snapdragon 888 и еще на прошлой неделе генеральный директор «дочки» заявлял о том, что новый игровой смартфон будет непобедим.

Это все, о чем поведала компания. Время анонса также не объявлено, но, учитывая то, что промо-кампания по продвижению Black Shark 4 стартовала, релиз не за горами. Можно строить предположения, что смартфон получит дисплей с повышенной частотой обновления, систему охлаждения и специальный игровой режим, запускающий работу смартфона на максимуме возможностей.

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Источник: gizmochina