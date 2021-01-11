Redmi K40: когда ждать анонс и что с аппаратной платформой

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Сначала анонс флагманского чипа MediaTek, а потом уже премьера Redmi K40

Первыми об этих смартфонах заговорили инсайдеры, которые заявили, что компания готовит к анонсу Redmi K40 и Redmi K40 Pro, где хотя бы один смартфон получит платформу Snapdragon 888. Чуть позже сам глава компании Лю Вейбинг подтвердил, что они готовят свою модель с новой платформой от Qualcomm. И он пообещал, что это будет одно из привлекательных и доступных решений на рынке.

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Но вот когда новинки представят? Изначально ходили слухи, что Redmi K40 могут анонсировать в конце 2020 года, а позже к нему присоединится Redmi K40 Pro. Сама компания явно не спешит раскрывать свои планы о релизе новинок, но инсайдерам уже удалось разузнать о планах Xiaomi.

Так, пришло сообщение, что анонс серии Redmi K40 состоится после 20 января. В качестве ориентира также сказано, что релиз произойдет после премьеры нового флагманского чипа MediaTek, который должен быть изготовлен с применением 5-нанометровой технологии. И именно этот новый процессор и ляжет в основу Redmi K40.

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Скорее всего, первым компания все же представит Redmi K40 с новым чипсетом от MediaTek, а вот премьера Redmi K40 Pro состоится позже. Возможно, даже после того, как дебютирует Xiaomi Mi 11 Pro, чтобы не плодить внутреннюю конкуренцию. Напомним, что Pro-версию Xiaomi Mi 11 компания должна представить после Китайского Нового года, который будут отмечать 12 февраля.

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Источник: mydrivers