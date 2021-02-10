Xiaomi устроит нам горячий август: Mix Fold 3, Redmi K60 Ultra и флагманский планшет Pad 6 Max

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Интересные новинки конца лета от Xiaomi

О конвейере компании Xiaomi уже ходят легенды, но в августе китайцы планируют выпустить несколько совершенно новых продуктов, и каждый из них интересен по своему. Mix Fold 3 обещает мощные камеры, минимальную толщину, отсутствие щели между половинками и мощный процессор Snapdragon 8 Gen 2.

Redmi K60 Ultra получит новый чип MediaTek Dimensity 9200+, который спорит за звание мощнейшего процессора на рынке и станет одним из лучших игрофонов компании за относительно доступную цену. И только что стало известно, что планшет Xiaomi Pad 6 Max также покажут на презентации вместе с Mix Fold 3 в августе.

Характеристики планшета пока неизвестны, но первые слухи о том, что это будет версия Pad 6 Pro для глобального рынка, опровергли. Наши коллеги по ресурсу XiaomiUI нашли упоминания о программном обеспечении будущего планшета.

Xiaomi Pad 6 Max имеет кодовое название "yudi" и выйдет из MIUI 14 на базе Android 13 из коробки. Пока есть только китайская прошивка, анонс будет сначала только для рынка поднебесной. Похоже, что судя по названию мы увидим флагманское устройство, которое станет вершиной линейки планшетов компании.

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Источник:xiaomiui